Рамадан 2021

Редакция «Голоса Ислама» поздравляет всех верующих читателей с наступлением Священного месяца Рамадан!

Когда мы отмечали наступлением месяца Рамадан в прошлом году мы делали дуа в надежде на то, что следующий Рамадан проведем не так как прошлый. Но на все воля Всевышнего, и нынешний месяц поста проходит в таких же чрезвычайных условиях, как и прошлый. Мы по прежнему далеко не всегда и не везде можем собираться на совместные таравихи, ифтары и сухуры, и просто посещать друзей и родных.

Но как и прежде это месяц Рамадан это отличная возможность развить наши терпение и смирение, а также приблизиться к Аллаху через пост, молитву, чтение Корана и зикр у себя дома.

И по прежнему мы не теряем надежд на то, что следующий Рамадан мы проведем как это было в прошлые годы.

Еще раз поздравляем всех вас с наступлением месяца Корана, месяца поста и благих деяний. Да примет Аллах от нас и от вас!

Рамадан мубарак!