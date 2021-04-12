Иран заявил об израильской диверсии на ядерном объекте

На иранском ядерном объекте в Натанзе в воскресенье возникла проблема, связанная с распределительной электросетью, всего через несколько часов после запуска новых усовершенствованных центрифуг, которые быстрее обогащают уран, сообщило государственное телевидение, сославшись на Бехруза Камалванди, представителя гражданской ядерной программы Ирана.

«Камалванди сказал, что, к счастью, инцидент не причинил вреда человеку или не вызвал заражения.Причина инцидента расследуется».

Слово «государственное телевидение», использованное в репортаже о Камалванди на фарси, также может быть использовано для обозначения «несчастный случай».

Организация по атомной энергии Ирана, гражданское подразделение его ядерной программы, позже опубликовала заявление, в котором использовалась та же формулировка, что и в телерепортаже, но не вдаваясь в подробности.

Это был последний инцидент, нанесший удар по одному из самых охраняемых объектов Тегерана на фоне переговоров об атомном соглашении с мировыми державами.

Натанз, объект, ранее пораженный компьютерным вирусом Stuxnet, в основном был построен под землей, чтобы выдерживать удары вражеской авиации. Он стал горячей точкой для опасений Запада по поводу ядерной программы Ирана в 2002 году, когда спутниковые фотографии показали, что Иран строит свой подземный центр по производству центрифуг на этом месте, примерно в 200 км к югу от столицы Тегерана.

В июле Натанз пострадал от загадочного взрыва на заводе по сборке современных центрифуг, который позже власти охарактеризовали как саботаж. Сейчас Иран восстанавливает этот объект глубоко внутри близлежащей горы.

Чуть позже в воскресенье иранские чиновники заявили, что объект подвергся «террористическому акту».

Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана, осудил «бесполезный» акт, в то же время призвав международное сообщество «противостоять этому антиядерному терроризму» в заявлении, распространенном по государственному телевидению.

Нападение было совершено «противниками промышленного и политического прогресса страны, которые стремятся предотвратить развитие процветающей ядерной отрасли», - сказал он, не уточнив, какая страна или организация могли стоять за предполагаемым саботажем.

А вот министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф прямо поклялся отомстить Израилю за нападение на ядерные объекты в Натанзе, но заявил, что это не остановит переговоры на высоком уровне по восстановлению ядерной сделки Ирана с мировыми державами.

На частной встрече с законодателями в понедельник Зариф указал, что высокопоставленные израильские чиновники прямо заявили, что попытаются помешать многосторонним усилиям по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что приведет к отмене санкций США в отношении Ирана.

«Теперь они думают, что добьются своей цели. Но сионисты получат свой ответ в виде большего количества достижений в ядерной области», - сказал Зариф.

«Если они думают, что наша рука в переговорах ослабла, на самом деле этот трусливый поступок укрепит наши позиции на переговорах», - сказал он.

Израиль официально не взял на себя ответственность за нападение, но не ввел никаких цензурных ограничений на его широкое освещение в местных СМИ, некоторые из которых прямо заявили, что ответственность за это несет израильское шпионское агентство Моссад.

Ядерные переговоры в Вене в пятницу завершили «конструктивную» неделю открытия, и делегаты из Ирана, Китая, Франции, Германии, России и Великобритании должны были вернуться в среду.

Представители США официально не участвуют в переговорах, поскольку Иран заявляет, что не будет напрямую взаимодействовать с ними до тех пор, пока не будут отменены все санкции, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом. Однако европейские представители передают им сообщения.