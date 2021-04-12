Кыргызстанцы поддержали усиление президентской власти

Избиратели в Кыргызстане на прошедшем в воскресенье референдуме поддержали расширение президентских полномочий, что подтвердило общественное доверие к главе государства, популисту Садыру Жапарову.

Предварительные данные Центральной избирательной комиссии, основанные на 75 процентах бюллетеней, показали, что большинство избирателей - 79 процентов - поддержали реформу, хотя общая явка была чуть выше 30-процентного порога, необходимого для проведения референдума.

Жапаров и его сторонники также надеются, что усиление президентства сделает страну более стабильной после жестоких восстаний, свергнувших ее лидеров в 2005, 2010 и 2020 годах, когда самого Жапарова воля протестующих перенесла из тюремной камеры в офис.

Опрос, проведенный по заказу Международного республиканского института в США и опубликованный в этом месяце, показал, что Жапаров на сегодняшний день является самым авторитетным политиком в стране.

Согласно данным опроса, процент избирателей, считающих, что Кыргызстан движется в правильном направлении, подскочил с 41 процента в августе прошлого года, когда руководил предшественник Жапарова Сооронбай Жээнбеков, до 70 процентов в феврале и марте.

Жапаров предложил реформу после того, как в октябре прошлого года пришел к власти в результате насильственных протестов, спровоцированных объявлением об убедительной победе сторонников Жээнбекова на парламентских выборах.

Бывший член парламента и высокопоставленный чиновник, Жапаров отбывал тюремный срок за участие в похищении регионального губернатора в рамках политического протеста. Его приговор был отменен.

Реформы Жапарова вызывают опасения у многих наблюдателей. До сих пор Кыргызстан был уникальным в регионе государством, так как в отличие от от своих соседей после распада СССР он принял политическую систему, которая позволила парламенту обладать значительными полномочиями, что вынуждало любых политических лидеров искать поддержки более широких элит. С другой стороны, жители Кыргызстана устали от восстаний, которые почти не приносят им каких-либо ощутимых положительных перемен. Возможно поэтому они готовы привести свою страну под «сильную руку» популистского президента.