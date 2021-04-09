Равиль Гайнутдин донес Минниханову на Камиля Самигуллина

Муфтий Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России, неожиданно обратился с президенту Татарстана Рустаму Минниханову с жалобой на муфтия республики Камиля Самигуллина.

— Поводом для моего обращения к Вам является последний скандал, разразившийся вокруг тафсира — толкования Священного Корана, изданного на татарском языке под руководством председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан [Камиля Самигуллина]. Ни у кого из серьезных ученых и экспертов нет сомнений в том, что ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде, была преднамеренной. Без сомнения, трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана, — сказано в обращении Гайнутдина.

Он напомнил также, что ранее положения, "противоречащие классическому доктринальному пониманию ислама", уже включались в литературу Издательского дома "Хузур" при ДУМ Республики Татарстан, однако "никогда они не появлялись в толковании Корана".

— Мне искренне жаль, что несмотря на множество мусульманских учебных заведений, во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан, который в своем служении опирался бы на традицию, духовное и научное богатство татарского народа – признанное и изучаемое во всем мире. Вместо этого ставка сделана на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбул, — заявил Гайнутдин.

Равиль Гайнутдин призывает Минниханова "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства Татарстана, не допустить ухода духовенства республики из русла срединного ислама в те или иные сектантские школы и течения, сохранять, возрождать и преумножать весь корпус исламской духовной традиции татарского народа."

То есть, называя вещи своими именами, Гайнутдин без всякого стеснения решил задействовать административный ресурс для решения чисто богословского спора. И ничего, что РФ вроде бы официально светская страна. На этот случай у Гайнутдина нашелся железный аргумент — муфтий Татарстана принадлежит к «маргинальной турецкой секте». А это, учитывая характер непростых отношений России с Турцией, всегда больная тема.

Напомним, что 12 апреля пройдет съезд мусульман Республики Татарстан, где состоится голосование по выборам муфтия. Камиль Самигуллин является единственным кандидатом на должность муфтия и скорее всего будет избран на третий четырехлетний срок.