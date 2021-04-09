Франция: возраст согласия для секса меньше, чем возраст согласия на ношение хиджаба

Отношения Франции с одеждой мусульманок долгое время были непростыми. Последняя кампания по запрету ношения хиджаба для лиц младше 18 лет - часть «закона о сепаратизме» - проистекает из движения, набирающего обороты в Европе после 11 сентября. Движения, которое направлено против женщин, носящих платки и вуали: паранджу и никаб.

В феврале 2004 года Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) начало обсуждение законопроекта о запрете религиозных символов в школах, включая мусульманские хиджабы, еврейские кипы и большие христианские кресты. До этого, в сентябре 2003 года, во многих регионах Германии учителям уже было запрещено носить хиджабы.

В 2011 году Франция стала первой страной, запретившей всем женщинам носить никаб вне дома в любом общественном месте. Запрет никаба был первым в Европе и действительно поставил под сомнение отношение Франции к интеграции мусульман в стране. Правые партии, в том числе республиканцы во главе с Николя Саркози и Национальное собрание во главе с Марин Ле Пен, начали общенациональную дискуссию о месте мусульман во Франции и приветствовали «христианское наследие» Франции.

В 2014 году этот запрет был поддержан европейскими судами, которые заявили, что цель запрета - сохранить идеи национальной целостности. В 2016 году несколько прибрежных муниципальных городов ввели запрет на буркини для мусульманских женщин.

Важно понимать, что такая политика - явление не новое. Дискриминация в отношении мусульман, особенно женщин, в течение некоторого времени неуклонно проводилась во имя закона, порядка и национального единства, и последний предложенный запрет - всего лишь еще один шаг к лишению мусульманских женщин самостоятельности и свободы воли.

Во многом это также уходит корнями в империалистическое наследие Франции, которая оккупировала многие мусульманские земли в Африке и на Ближнем Востоке. В этот период также существовало стремление отделить исламские символы и обычаи от угнетенных территорий, запретив никаб и арабский язык в общественной сфере. Колониальный образ мышления сохранился во Франции и лежит в основе вопиющей исламофобии в государстве.

30 марта французский сенат проголосовал за «законопроект о сепаратизме». Законопроект направлен на навязывание республиканских принципов и дает государству инструменты для борьбы с «исламским радикализмом». Значительная часть законопроекта направлена ​​на борьбу с т. н. «ущемлением женщин» и на пресечение любых практик, отнимающих «достоинство женщин», как его понимают французские секуляристы. Президент Эммануэль Макрон ранее высказывал мнение, что хиджаб не соответствует французским идеалам.

Запрет на ношение никаба и хиджаба оправдывается как средство расширения прав и возможностей женщин. Тем не менее, все это основано на антиисламской риторике, которая глубоко укоренилась во французском обществе и управлении. Если предположить, что все мусульманки в платках подвергаются притеснениям, то налицо пренебрежение и игнорирование исламских религиозных принципов и ценностей. Критику указывают на то, что этот принцип коренится в идеалах превосходства, когда женщины из числа меньшинств всегда якобы подвергаются угнетению и нуждаются в спасении.

По мнению критиков, французское правительство страдает комплексом «белого спасителя» - оно помогает женщинам из числа этнических меньшинств, но, говоря им, как они должны действовать и вести себя, оно служит на самом деле своим собственным интересам и сохраняет «французские идеалы», уходящие корнями в колониальный образ мышления.

Законопроект еще не вступил в силу, потому что он еще не принят Национальным собранием. Но если этот законопроект будет принят, возраст согласия для секса будет ниже возраста согласия на ношение хиджаба. Женщины в возрасте 15 лет имеют сексуальную автономию и свободу действий во Франции, но они не имеют права выбирать символ своей религиозной веры.

Еще раз - французские светские деятели серьезно считают, что девушка в 15 лет достаточно разумная и зрелая, чтобы вступать в половые отношения с кем пожелает, но при этом не достаточно взрослая, чтобы решать, что ей носить на голове.

Законопроект по мнению многих критиков противоречит национальному девизу Франции: «liberté, égalité, fraternité» (свобода, равенство, братство). Он не является равноправным или справедливым, потому что он нацелен только на определенное сообщество, которое уже подвергается маргинализации и стигматизации. И никто в здравом уме не может предположить, что сексуальное освобождение - единственный способ освободить женщину.