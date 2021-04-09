В Египте лидера Братьев-мусульман приговорили к пожизненному заключению

Египетский суд приговорил Махмуда Эззата, бывшего действующего лидера «Братьев-мусульман»*, к пожизненному заключению, в четверг, через несколько месяцев после того, как он был задержан в каирской квартире.

Силовики арестовали 76-летнего Эззата в ходе рейда в районе Пятого поселения столицы в августе прошлого года, что стало еще одним ударом по движению, которое подвергалось непрерывным репрессиям с тех пор, как было отстранено от власти в 2013 году.

По словам судебного источника, Эззат был осужден по обвинению в подстрекательстве к насилию и поставке огнестрельного оружия во время столкновений у штаб-квартиры Братства между его сторонниками и противниками в 2013 году.

Другие высокопоставленные члены Братства были приговорены к пожизненному заключению по тому же делу.

Reuters сообщает, что с адвокатом Эззата немедленно связаться не удалось.

Во время ареста Эззата Братство заявило, что его преследовали по ложным политическим обвинениям.

Эззат был влиятельным бывшим заместителем лидера Братства Мохамеда Бади и считался сторонником жесткой линии в группе.

Он стал исполняющим обязанности лидера после ареста Бади в августе 2013 года.

Эззат ранее был приговорен к смертной казни и пожизненному заключению заочно, но после задержания ему грозит новый суд.

Другие высокопоставленные члены группы были заключены в тюрьму или покинули страну.

Эззат - один из 60 000 политических заключенных, которые, по оценкам, были заключены в тюрьму с тех пор, как президент Египта Абдуль-Фаттах ас-Сиси пришел к власти в результате государственного переворота в 2013 году.

Сиси сверг Мохамеда Мурси, первого демократически избранного президента страны, бывшего членом Братства.

Несколько лидеров Братства умерли в заключении в последние годы, в том числе Морси и бывший член парламента Эссам эль-Эриан.

Правозащитные группы заявили, что их смерть, скорее всего, произошла из-за халатности врачей и плохих условий в тюрьмах.

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