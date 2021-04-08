В крымской школе учат ненависти к крымским татарам

В крымском селе Дачное под Судаком учительница литературы попыталась перед учениками 4 класса оправдать депортацию крымских татар из Крыма в 1944 году. Об этом заявила мать одной из учениц Сафиназ Алиева.

По словам Алиевой, преподаватель дала детям задание – подготовить рассказ о предках, воевавших во Второй мировой войне. После одного из таких рассказов учительница взялась объяснять классу, что весь крымскотатарский народ в 1944 году депортировали, потому что якобы «они были предателями» и «помогали оккупантам захватить Крым».

«Селям алейкум! Хочу рассказать о том, как учительница в нашей школе занимается разжиганием межнациональной розни. Вся наша семья возмущена произошедшим, и мы не собираемся оставлять это в таком положении. Обращаемся к общественности и планируем обратиться в соответствующие инстанции, чтобы максимально придать это огласке», —написала Сафиназ Алиева в Facebook.

«Моя дочь Самира Алиева учится в средней школе села Дачное (Таракъташ) Судакского района в 4 классе. Какое-то время назад всем ученикам класса классный руководитель и она же учительница по литературе Руденко Елена Алексеевна дала задание подготовить рассказ о своих дедушках и бабушках, которые прошли вторую Мировую войну.

Сегодня, 5 апреля 2021 года, моя дочь рассказала про историю нашего дедушки, которую приготовила в качестве домашнего задания. Она объясняла одноклассникам и учителю, что её прадедушка воевал на фронте, получил очень серьёзное ранение и вернулся домой. После возвращения так произошло, что весь народ был депортирован и вместе со всем народом были также высланы из Крыма наши дедушка и бабушка.

Дедушка в депортации прожил недолго — всего лишь год и умер. А бабушка осталась с пятью детьми на руках. Она одна их подняла, отучила, воспитала. Дочь вкратце написала до скольки лет бабушка дожила, сколько внуков, правнуков и праправнуков увидела и таким образом завершила свой рассказ.

Во время её рассказа учительница остановила и сказала: «Сейчас пусть Самира закончит, и я вам расскажу, из-за чего крымских татар выслали».

Как только моя дочь закончила свой рассказ, учительница, обращаясь ко всему классу, где 9 крымскотатарских детей учится и 7 учеников славянской национальности, обратилась к детям со следующим комментарием.

«Я вам сейчас расскажу, почему крымских татар выслали. Их выслали потому, что они были предателями, а их предательство заключалось в том, что они помогали немцам, оккупантам захватить Крым», — заявила всему классу учительница.

Соответственно, моя дочь буквально сразу почувствовала осуждающие взгляды своих одноклассников — не крымских татар. Тоже самое я узнала от одного из родителей нашего класса, который позвонил моему мужу. Их дочь пришла заплаканная. Наши дети получили травму психологическую и моральную. Все родители в нашем классе возмущены. Мы требуем привлечь учителя к ответственности за подобные действия, а министерство образования Крыма дать действиям педагога соответствующую оценку».

Мама девочки говорит, что такие тезисы учительница выдвигает не впервые, из-за чего крымско-татарские дети чувствуют себя униженными, получая психологическую и моральную травму.

Отметим, что такой скандал в школе не впервые. Так, недавно в крымских школах появился учебник по истории, в котором сказано, что десятки тысяч татар служили гитлеровцам с оружием в руках.

Сообщают в Крыму и о проблемах с соблюдением права на обучение на родном языке. В Верхореченской школе в Бахчисарайском районе Крыма родителям учеников выдают бланк заявления на язык обучения, где заранее вписан русский язык. Об этом сообщает активистка Эльмаз Къырымлы.