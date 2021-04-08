Америка снова будет помогать Палестине

США планируют возобновить экономическую и гуманитарную помощь Палестинской автономии, сообщает Радио Свобода.

Как следует из распространенного в среду заявления Госдепартамента, Вашингтон собирается потратить на эти цели 235 миллионов долларов.

75 миллионов долларов будут направлены на развитие Западного берега и Сектора Газа; 10 миллионов – на программы по достижению мира в регионе, которые осуществляются под эгидой федерального Агентства международного развития (USAID). 150 миллионов ассигнованы на помощь в рамках гуманитарных программ ООН.

Еще 15 миллионов долларов предполагается направить на ликвидацию последствий COVID-19 в Палестинской автономии и на борьбу с нехваткой продовольствия, отмечает "Голос Америки".

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что намерен пересмотреть подход предыдущей администрации республиканца и убежденного сиониста Дональда Трампа, которого палестинцы справедливо обвиняли в предвзятости в пользу Израиля. Нынешний пакет финансовой помощи Reuters называет наиболее ощутимым шагом демократа Байдена в этом направлении с момента вступления в должность президента США 20 января.