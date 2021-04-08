В Дарфуре новый виток насилия: погибли уже 87 человек

В суданском регионе Дарфур в выходные началась новая вспышка насилия, которая уже привела к гибели 87 человек, по данным местной медицинской группы, которая также сообщила о нападениях на медицинских работников в этом районе.

Комитет суданских врачей в Западном Дарфуре сообщил, что в среду было зарегистрировано еще как минимум 37 погибших, в результате чего число убитых с субботы составило 87 человек. По меньшей мере 191 человек был ранен.

Группа сообщила, что в среду вооруженные люди открыли огонь по автомобилям, в которых находились медицинские работники, направлявшиеся на склады Организации Объединенных Наций в Эль-Генейне, столице провинции Западный Дарфур. Сообщается, что жертв в результате этой стрельбы не поступало.

Группа добавила, что несколько медицинских учреждений также подверглись нападению, а медицинские работники по-прежнему сталкиваются с трудностями при транспортировке раненых в больницы.

Кроме того, жители сообщили агентству Reuters, что улицы Эль-Генейны наконец-то стали тише, и правительственные войска были развернуты впервые с момента объявления чрезвычайного положения в понедельник. В больницах зарегистрировано меньше новых травм.

«Они могут быть истощены», - сказал один врач на условиях анонимности о боевиках. «А может, это просто передышка».

Последний бой боевых действий - это новая вспышка конфликта, в результате которого в начале этого года и в 2019 году произошли столкновения со смертельным исходом из-за ухудшения безопасности в Дарфуре.

По данным агентства ООН по гуманитарным вопросам, все началось со стрельбы в субботу, в результате которой погибли два человека из неарабского племени масалит в лагере для перемещенных лиц в Эль-Генейне.

Сражение происходит между арабским племенем ризейгат и племенем масалит. Оба племени мобилизовали вооруженных людей.

Беспорядки бросают вызов усилиям переходного правительства Судана по прекращению многолетнего насилия в таких областях, как Дарфур, где конфликты часто носят этнический характер.

Гуманитарная ситуация в Эль-Генейне остается ужасной: тысячи людей вышли на улицы после того, как во время боевых действий был сожжен лагерь для перемещенных лиц.

Столкновения вынудили ООН приостановить всю гуманитарную деятельность в Эль-Генейне, который служит центром доставки помощи в пострадавший от конфликта регион.

Всемирный орган заявил, что его решение затронет более 700 000 человек.

Обширный регион Дарфур был опустошен гражданской войной, разразившейся в 2003 году, в результате чего около 300 000 человек погибли и 2,5 миллиона стали перемещенными лицами, по данным ООН.

Он вспыхнул, когда повстанцы из числа этнических меньшинств восстали против арабского правительства давнего диктатора Омара аль-Башира. В ответ Хартум развязал руки связанному с правительством ополчению, которое называлось Народными силами обороны, но было известно как «джанджавид», и набиралось из числа кочевых племен региона.

Конфликт утих с годами, и последнее из ряда мирных соглашений было заключено в октябре. Но после многих лет конфликта регион наводнен оружием, и столкновения все еще происходят, часто из-за земли и доступа к воде.

Судан переживает непростой переходный период после свержения аль-Башира в апреле 2019 года после массовых протестов против его правления.

Переходные военно-гражданские власти настаивают на установлении мира с повстанческими группировками в основных зонах конфликта Судана, включая Дарфур.