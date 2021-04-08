Пост в Рамадан не опасен во время пандемии COVID-19 - британское исследование

Практика поста во время Рамадана в прошлом году не привела к более высокому уровню смертности от COVID-19 среди мусульман Британии. Этот вывод следует из нового доклада британских ученых.



В исследовании, опубликованном в четверг в рецензируемом журнале Journal of Global Health, говорится, что нет никаких доказательств того, что британские мусульмане, соблюдающие пост в священный месяц, с большей вероятностью умерли от коронавирусной инфекции.



Как известно, во время Рамадана, который длится около четырех недель, мусульмане во всем мире воздерживаются от еды и ничего не пьют с рассвета до заката.



В Великобритании проживают более трех миллионов мусульман, около пяти процентов населения, и большинство из них имеют южноазиатское происхождение.



Многие мусульманские общины, как и другие группы меньшинств, непропорционально сильно пострадали от пандемии.



«Наши результаты показывают, что практика, связанная с Рамаданом, не оказала пагубного воздействия на смертность от COVID-19», - говорится в отчете.



«Было много комментариев, предполагающих, что поведение и культурные обычаи сообществ меньшинств объясняют их возросшую подверженность пандемии», - добавили в докладе, ссылаясь на предложения некоторых британских комментаторов в прошлом году о том, что во время Рамадана может произойти «всплеск» инфекций.



«Эти утверждения не основаны на доказательствах. Скорее, они бесполезно отвлекают от неравенства в социальных детерминантах здоровья, особенно неравенства в условиях жизни и труда, которые были ключевыми факторами неравенства в отношении здоровья для всех социально незащищенных групп до пандемии COVID-19 и во время нее».



Отчет основан на сравнительном анализе показателей смертности от COVID-19 во время прошлогоднего Рамадана, который начался 23 апреля, вскоре после пика первой волны пандемии в Великобритании.



Обычные праздники и общие молитвы в мечетях были отменены в течение месяца в связи с общенациональным локдауном.



Исследователи проанализировали уровень смертности более чем в десятке местных общин в Англии, где мусульманское население составляло не менее 20 процентов.



Они обнаружили, что в период Рамадана смертность в этих районах неуклонно снижалась.



Кроме того, эта тенденция продолжилась после Рамадана, говорится в отчете, «что свидетельствует об отсутствии запаздывающего пагубного воздействия поста в мусульманских районах».



Салман Вакар, соавтор исследования, сказал Al Jazeera, что результаты показали, что Рамадан не оказал «пагубного воздействия» на жертв COVID-19.



Он указал, что данные также противоречат комментариям некоторых политиков о том, что «определенные общины, в частности мусульмане» несут ответственность за рост числа случаев в прошлом году.



Мусульманский совет Великобритании (MCB), крупнейший мусульманский зонтичный орган Соединенного Королевства, тем временем заявил, что отчет опровергает негативные предположения - в значительной степени поддерживаемые крайне правыми - о том, что мусульмане нарушат правила изоляции в Рамадан и вызовут всплеск инфекций.



Такое восприятие было «пропитано предрассудками», и предназначено для того, чтобы сделать из мусульман козлов отпущения и отвлечь внимание от «более широкого структурного неравенства в отношении здоровья», с которым сталкиваются они и другие маргинализованные группы, сказал Омар Бегг, представитель MCB.



Доклад в четверг был опубликован за несколько дней до начала рамадана в этом году, который должен начаться 13 апреля.



«Мы надеемся, что этот Рамадан будет свободен от… предрассудков, и что на политическом уровне будут предприняты прагматические действия для устранения причин неравенства, выявленного пандемией», - сказал Бегг.



Вакар призвал британских мусульман «принимать все меры предосторожности» в священный месяц, несмотря на ослабление строгого карантина в Англии и снижение показателей инфицирования, чему способствовала быстрая массовая кампания вакцинации.



«Это особенно [важно], учитывая непропорциональное воздействие, которое мусульманские сообщества испытали с точки зрения случаев COVID и смертей, а также с точки зрения использования вакцины», - сказал Вакар, имея в виду подозрение в отношении вакцинации среди некоторых мусульман и других меньшинств в Великобритании.



Что касается самого правительства, то оно не стало комментировать напрямую выводы доклада, а вместо этого заявило, что есть «явные доказательства того, что COVID-19 несоразмерно повлиял на определенные группы».