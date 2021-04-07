Туркменистан снова прислал гуманитарную помощь в Россию

В порт Астрахани прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Туркменистана. Об этом сообщает «РИА «Волга» со ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области.

В Астрахань прибыли два контейнера медицинских изделий туркменского производства, в том числе одноразовые маски, защитные шлемы, медицинские халаты и комбинезоны. Консул Туркменистана в Астрахани Гуйч Гараев назвал поступившую помощь «знаком дружбы и добрососедских отношений». Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин заявил, что она будет направлена в учреждения здравоохранения, занимающиеся лечением больных коронавирусом.

Напомним, что первая партия гуманитарной помощи из Туркменистана была доставлена в Россию в мае прошлого года. Тогда Ашхабад направил в Астраханскую область продовольственную и промышленную продукцию, а также текстиль и стройматериалы на сумму в один миллион долларов. Решение об отправлении второй партии диктатор Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял в начале апреля, после того, как самолет МЧС России привез в Ашхабад медицинские изделия общим весом 12 тонн.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в ноябре прошлого года заявил, что «Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии». Чиновник видимо позабыл, что весной прошлого года Узбекистан трижды отправлял медицинские маски в РФ в качестве гуманитарной помощи.

В общем, вот так вот Туркменистан спасает Россию от коронавируса. При этом официально в самой республике власти до сих пор не признают признают наличие в стране пандемии. Несмотря на это в стране действуют ограничительные меры, как и в других государствах, борющихся с распространением COVID-19. Кроме того, Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории.