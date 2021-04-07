Судан официально отказался от бойкота Израиля

Кабинет Судана одобрил законопроект об отмене закона 1958 года о бойкоте Израиля, что является последним событием в отношениях между двумя сторонами.

Этот шаг все еще требует одобрения совместного заседания Суверенного совета Судана и кабинета министров, который служит временным законодательным органом Судана, чтобы вступить в силу, заявили в кабинете министров.

Хотя гражданские власти Судана утверждают, что решение об установлении отношений с Израилем будет оставлено на усмотрение переходного парламента, который еще не сформирован, голосование во вторник рассматривается как шаг, который может открыть путь для официальных визитов и установления дипломатических отношений.

«Совет министров одобрил законопроект об отмене закона о бойкоте Израиля 1958 года», - говорится в заявлении кабинета министров.

В заявлении также подчеркивается «твердая позиция Судана в отношении создания палестинского государства в рамках решения о сосуществовании двух государств».

Закон 1958 года соответствовал тогдашнему консенсусу арабских стран в отношении Израиля.

Наказания для тех, кто нарушил его положения, включая торговлю с израильтянами, включали до 10 лет тюрьмы и крупный штраф. Но политический ландшафт изменился, поскольку Судан вместе со странами Персидского залива и Марокко навели мосты с Израилем при посредничестве администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Судан согласился нормализовать отношения с Израилем в октябре прошлого года в порядке компенсации за то что Вашингтон исключил страну из черного списка «государственных спонсоров терроризма».

Хартум сохранял жесткую антиизраильскую позицию во время трехдесятилетнего правления бывшего президента Омара аль-Башира, который был свергнут в ходе массовых протестов в апреле 2019 года.

Переходное правительство после Аль-Башира настаивает на реинтеграции в международное сообщество и восстановлении экономики страны после десятилетий санкций США и внутреннего конфликта.

Законопроект будет представлен для окончательного утверждения правящим Суверенным советом страны, в состав которого входят военные и гражданские деятели, прежде чем он будет принят.

Нормализация отношений с Израилем рассматривается в Судане как инициатива, возглавляемая военными, которые приветствовали визиты израильских официальных лиц в последние месяцы.

Один из этих чиновников, министр израильской разведки Эли Коэн, приветствовал шаг Хартума.

«Это важный и необходимый шаг к подписанию мирного соглашения между странами», - сказал Коэн в заявлении, в котором не уточнялось, когда такое событие может иметь место.