"Катастрофический год для Ближнего Востока" - Amnesty International

Пандемия коронавируса усилила риски для наиболее уязвимых в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), согласно новому отчету Amnesty International.

В результате уже существующего неравенства и дискриминации некоторые люди, в том числе заключенные, беженцы, мигранты и представители меньшинств, оказались в непропорционально большой степени затронутыми пандемией, говорится в опубликованном в среду отчете по надзору за соблюдением прав человека.

В качестве примера узаконенной дискриминации правозащитники указывают, что израильские власти не сделали вакцинацию от COVID-19 пяти миллионам палестинцев на оккупированном Западном берегу и в осажденном секторе Газа, когда Израиль начал кампанию вакцинации в декабре 2020 года.

«Этот шаг грубо нарушил обязательства Израиля как оккупирующей державы по международному праву», - говорится в докладе.

Пандемия также усугубила ситуацию для рабочих-мигрантов, связанных с «оскорбительной» системой спонсорства кафаля в Бахрейне, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Amnesty International.

Хотя некоторые страны Персидского залива отменили штрафы за просрочку визы, многие рабочие-мигранты также столкнулись с произвольным увольнением с работы и месяцами не получали зарплату.

Трудящиеся-мигранты также подвергались повышенному риску заражения COVID-19 из-за антисанитарных условий и переполненности лагерей или убежищ.

В Иордании тысячи рабочих-мигрантов, потерявших работу, редко имели доступ к социальной защите или альтернативной работе.

В докладе говорится, что в Ливии меньшинствам, включая табу и туарегов, которые проживают в исторически забытых регионах, было отказано в адекватной медицинской помощи либо из-за недоступности больниц, контролируемых соперничающими вооруженными группами, либо из-за отсутствия официальных документов.

В нескольких странах заключенные подвергались повышенному риску заражения COVID-19 из-за переполненности, антисанитарных условий и плохой вентиляции, говорится в докладе.

Переполненность тюрем является обычным явлением из-за практики произвольного задержания, включая длительное предварительное заключение без эффективного обжалования, как в Египте, или административное задержание в Израиле.

Хеба Морайеф, региональный директор Amnesty International по странам Ближнего Востока и Северной Африки, назвала 2020 год «катастрофическим годом» для тех, кто уже находится в тяжелом положении, поскольку пандемия сделала их положение «более опасным, чем когда-либо».

«Пандемия усилила разногласия, дискриминацию и неравенство, которые уже существуют в регионе. Правительства должны уделять первоочередное внимание обеспечению адекватной медицинской помощи в тюрьмах и уменьшению переполненности тюрем. Все, кто был задержан произвольно, должны быть освобождены», - сказал Морайеф.

«Крайне важно, чтобы правительства стран Ближнего Востока и Северной Африки обеспечивали оказание медицинской помощи, включая вакцины, без дискриминации».

В докладе также говорится, что работники здравоохранения во всем регионе пострадали из-за «умышленного игнорирования систем здравоохранения и адекватных мер социальной защиты».

В Египте были задержаны как минимум девять медицинских работников, которые выразили озабоченность по поводу безопасности или критиковали действия правительства в связи с пандемией. Их теперь могут обвинить в «терроризме» и «распространения ложных новостей».

Рабочие в Египте, Марокко, Сирии и Тунисе не были обеспечены адекватными средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

«Необходимо признать мужество, проявленное медицинскими работниками, которые рисковали своими жизнями, несмотря на огромные риски. Ввиду медленных усилий по вакцинации и отсутствия признаков ослабления пандемии в странах Ближнего Востока и Северной Африки крайне важно, чтобы власти обеспечивали адекватную защиту медицинских работников», - сказала Морайеф.

По всему Персидскому заливу - в Бахрейне, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии и ОАЭ — власти использовали пандемию как предлог для дальнейшего подавления права на свободу выражения мнения, в том числе через судебное преследование лиц, которые опубликовали в социальных сетях критические комментарии о реакции правительства на пандемию.

Власти Алжира, Иордании и Марокко объявили чрезвычайное положение и наказывали за критику арестами или судебным преследованием.

В Марокко новый закон о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения был использован для преследования активистов-правозащитников и гражданских журналистов за критику действий правительства в связи с пандемией, заявила Amnesty.

В Египте и Иране журналисты и пользователи социальных сетей подвергались преследованиям или арестам за критические комментарии и репортажи. В Тунисе активистам были предъявлены уголовные обвинения за критику распределения помощи местными властями во время национальной изоляции.

В Израиле власти прибегали к рейдам, судебным преследованиям и запретам на поездки, чтобы запугать мирных критиков, в том числе активиста Amnesty International Лейсаа Абу Зеяда, которому по-прежнему запрещен выезд.

В Ливане, всего через несколько дней после взрыва в порту Бейрута 4 августа, силовики незаконно расправились с невооруженными демонстрантами, призывавшими к справедливости для жертв.

В Тунисе протесты против экономических трудностей прошли после месяцев изоляции и были встречены несоразмерной незаконной силой и арестами.

«Пока лидеры в странах Ближнего Востока и Северной Африки использовали пандемию, чтобы усилить свою хватку в отношении свободы выражения мнений, люди в регионе продолжали демонстрировать, что они не будут хранить молчание перед лицом угнетения и несправедливости», - сказала Морайеф.