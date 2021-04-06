Ингушетия показывает самый большой прирост населения в РФ

Наибольший рост населения среди субъектов Российской Федерации за 2018-2020 годы зафиксирован в Ингушетии. В десятку лидеров также попали такие северокавказских республик попали также Чечня, Дагестан и Адыгея. Об это стало известно из исследования, проведенного агентством РИА "Новости".

Согласно публикации, жителей Ингушетии за три года стало больше на 5,6%, в Чечне – на 4,2%, в Дагестане – на 2,3%, в Адыгее – на 2,2%. Положительный прирост на юге страны также отмечен в Краснодарской крае (1,4%) и в Кабардино-Балкарии (0,4%).

Рост населения в Ингушетии достигнут за счёт как разницы между рождаемостью и смертностью (19 500 человек), так и переезда в республику из других регионов страны (7 900 человек).

Из Чечни, наоборот, уехало за три года больше, чем приехало: убыль составила 6 400 человек, следует из опубликованных данных. Третье место в рейтинге обеспечил республике естественный прирост населения: 66 200 человек.

В целом же Россия переживает явный демографический кризис. Недавно Росстат зафиксировал рекордную за 15 лет убыль населения в целом по стране в 2020 году: этот показатель превысил 500 тысяч человек (полмиллиона!). Такую динамику обусловили снижение рождаемости, резкое снижение иммиграции и рост смертности из-за пандемии коронавируса, уточняли эксперты.