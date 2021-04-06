Бангладеш: протесты против локдауна переросли в насилие

Протест против пандемийного локдауна в сельской местности Бангладеш перерос в насилие, когда толпа демонстрантов напала на полицейский участок, в результате чего, по словам полиции и врача, были убиты как минимум три человека.

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник в центральном городе Сальта в районе Фаридпура, где, по данным полиции, распространились слухи о человеке, получившем ранение в ходе полицейской зачистки рынка, направленной на принятие медико-санитарных мер по сдерживанию распространения COVID.

Тысячи сельских жителей в гневе вышли на улицы. По сообщению полиции, группа протестующих забросала кирпичами полицейский участок и разгромила правительственные учреждения в городе, подожгла дом офицера и две машины, принадлежащие правительственным чиновникам.

«Полиция открыла огонь в порядке самообороны после нападения на полицейский участок», - сказал агентству AFP представитель полиции района Фаридпур.

Второй сотрудник полиции, инспектор Нур-а-Алам Факир, подтвердил инцидент.

Полиция не сообщила данных о потерях, но Абдуль-Матин, врач отделения неотложной помощи государственной больницы медицинского колледжа Фаридпура, сказал, что три человека находятся в критическом состоянии после огнестрельных ранений.

«Один из них был ранен в ягодицы, другой - в грудь, а третий получил ранения в обе ноги», - сказал он AFP.

В понедельник Бангладеш ввел семидневный общенациональный локдаун после того, как за последние недели число случаев коронавируса достигло рекордного уровня, а смертность резко возросла.

В воскресенье не менее 7087 человек дали положительный результат на вирус, что является самым высоким ежедневным числом случаев заболевания с момента первого обнаружения вируса в южноазиатской стране в марте 2020 года.

Все внутренние перевозки, включая автобусы, паромы, поезда и авиарейсы, были приостановлены, а магазины и торговые центры будут закрыты на неделю. Действует ночной комендантский час.

Сотни владельцев магазинов также протестовали в столице Дакке из-за локдауна, заявив, что это непропорционально повлияет на их бизнес.

Два офицера заявили, что сторонники исламистской группы Хефазат-э-Ислам участвовали в нападении на полицейский участок в Сальте.

Десятки тысяч сторонников Хефазат устроили общенациональные демонстрации против визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в конце прошлого месяца, что привело к смертельным столкновениям с полицией.

Хефазат пока не прокомментировал заявления полиции об их причастности к инциденту в Сальте.