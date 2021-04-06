Саудовская Аравия пустит на умру только "вакцинированных людей"

В понедельник власти Саудовской Аравии заявили, что только люди, прошедшие вакцинацию против COVID-19, смогут совершить умру (малое паломничество) в этом году..

В заявлении министерства хаджа и умры говорится, что только «вакцинированные люди» получат разрешение на совершение умры, а также молитвы в Большой мечети в священном городе Мекка.

В их число входят лица, получившие две дозы вакцины от COVID-19, те, кто получил одну дозу вакцины не менее чем за 14 дней до совершения паломничества, или человек, выздоровевший от вируса, сообщило министерство.

Министерство также заявило, что увеличит количество молящихся в священной мечети в соответствии с мерами и ограничениями COVID-19.

Пока не ясно будут ли распространятся эти же правила на хадж.

В Саудовской Аравии зарегистрировано более 393000 случаев заражения коронавирусом и более 6700 случаев смерти от этого вируса.

Министерство здравоохранения королевства заявило, что использовало уже более пяти миллионов вакцин против коронавируса в стране с населением более 34 миллионов человек.

В прошлом месяце король Салман сменил министра хаджа. Это случилось через несколько месяцев после того, как в королевстве прошел самый малолюдный хадж в современной истории из-за пандемии.

Мохаммад Бентен был освобожден от занимаемой должности и заменен Эссамом бен Саидом в соответствии с королевским указом, опубликованным официальным саудовским агентством печати.

Только 10 000 мусульманских жителей самой Саудовской Аравии были допущены к участию в хадже в прошлом году, что далеко от 2,5 миллионов мусульман со всего мира, которые участвовали в 2019 году.

В связи с тем, что кампании по вакцинации от COVID-19 проходят по всему миру, идея прививочных ковид-паспортов горячо обсуждается по всему миру.

В прошлом месяце Китай запустил программу медицинского освидетельствования для граждан Китая, путешествующих за границу.

Цифровой сертификат, который показывает статус вакцинации пользователя и результаты тестирования на вирусы, доступен для граждан Китая через программу в китайской социальной сети WeChat.

Правительство Британии также рассматривает возможность просить людей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 для доступа к многолюдным местам, таким как пабы или спортивные мероприятия.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что для международных поездок, скорее всего, потребуется сертификат.

Тем не менее, британские парламентарии из-за политического раскола недавно в письме выступили против любого такого шага в будущем, назвав его «разобщающим и дискриминационным».