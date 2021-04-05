В Москве у посольства Таджикистана прошел митинг в поддержку Иззата Амона

В Москве у посольства Таджикистана 2 апреля прошла акция в поддержку правозащитника Иззата Амона, который был лишен российского гражданства и выслан в Таджикистан, где его сразу же задержали.

В акции принимали участие около 200 граждан Таджикистана. Всего через несколько минут после начала акции в защиту Иззата Амона к посольству прибыли сотрудники полиции. По свидетельствам очевидцев, к зданию дипмиссии стянули до 15 автозаков. Правозащитный проект ОВД-Инфо сообщил, что полиция заполнила задержанными шесть или семь автозаков, часть задержанных отвезли к отделам полиции «Головинский» и «Марьина Роща».

Силовики задержали не менее тридцати участников акции на пути к дипмиссии.

https://youtu.be/A2OQeiITn-4

«После многократных призывов антиправительственных незаконных группировок к мигрантам, в том числе, после пятничного намаза в мечети на проспекте Мира, большая группа соотечественников направилась в сторону посольства. Однако сотрудники полиции разогнали толпу на подступах к посольству, несколько человек задержаны», передает Радио Озоди слова одного из дипломатов.

Один из мигрантов на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что только в одном автозаке он насчитал около 30 задержанных мигрантов. Свою версию о задержании участников акции он изложил так: «Мы прибыли к зданию посольства и потребовали встречу с сотрудниками дипмиссии. К нам вышел один из работников и попросил подождать 15 минут. Через некоторое время к посольству начали прибывать автозаки с полицейскими. Думаю, что их вызвали сотрудники посольства. Полиция заполнила не менее семи автозаков. Что стало с задержанными, неизвестно».

Другой мигрант сообщил, что решение организовать акцию протеста в поддержку Иззата Амона у посольства Таджикистана было принято после пятничного намаза в мечети на Проспекте Мира.

Мухаммадюсуфу Холову, сыну Иззата Амона, лишь 30 марта разрешили встретиться с отцом. Встреча состоялась в СИЗО МВД Таджикистана, расположенном в столичном районе Фирдавси, и продолжалась полчаса.

"Отец чувствует себя хорошо. Власти и мне, и отцу пообещали, что он будет освобожден, если возместит причиненный им ущерб. Отец верит, что его скоро освободят из-под стражи", сказал Мухаммадюсуф Холов после встречи.

Ранее источник в МВД Таджикистана сообщил Радио Озоди, что дело Иззат Амона расследуется по статье 247 части 4 Уголовного кодекса - мошенничество в особо крупном размере. Другие детали дела не раскрываются.