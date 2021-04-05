Президент Афганистана предложил трех-этапную дорожную карту мирных переговоров

Президент Афганистана Ашраф Гани выдвинет трехэтапную дорожную карту мира для Афганистана во время предполагаемой встречи в Турции с целью достижения соглашения с Талибаном* и прекращения огня перед выборами, говорится в документе, который попал в руки журналистов Reuters.

Соединенные Штаты настаивают на проведении в этом месяце конференции с участием Организации Объединенных Наций в Турции для завершения мирного соглашения между кабульской администрацией и талибами, поскольку 1 мая приближается крайний срок вывода всех иностранных войск.

План Гани будет представлен в противовес предложениям, выдвинутым Вашингтоном и отвергнутым афганским правительством, которые предусматривают немедленную разработку новой правовой системы для временной администрации, включающей представителей Талибана.

Документ показывает, что предложение Гани о достижении конечного положения будет включать на первом этапе консенсус по политическому урегулированию и прекращение огня под международным контролем.

Второй этап будет заключаться в проведении президентских выборов и создании «правительства мира» и реализации мер по переходу к новой политической системе.

Третий этап будет включать создание «конституционных рамок, реинтеграцию беженцев и развитие» для продвижения Афганистана вперед.

Высокопоставленный правительственный чиновник сказал, что Гани уже поделился своей дорожной картой с иностранными столицами.

Дата встречи в Турции еще не определена, но несколько источников сообщили Reuters, что она может состояться в ближайшие две недели.

Правительство Афганистана и ряд политиков заявили, что им придется согласовать повестку дня с талибами до встречи.

В заявлении, сделанном в прошлом месяце, талибы пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если они не уложатся в срок 1 мая.

Президент США Джо Байден сказал в этом месяце, что будет «трудно» вывести последние войска США из Афганистана к 1 мая «только по тактическим причинам», но он сказал, что не думает, что они останутся там на следующий год.

Высокопоставленный правительственный чиновник также сказал, что талибы готовы продлить крайний срок после 1 мая и не будут возобновлять нападения на иностранные силы в обмен на освобождение тысяч их заключенных, удерживаемых властями Кабула.

Мохаммад Наим, представитель талибов в Катаре, заявил, что такого предложения им не поступало.

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