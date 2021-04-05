Иордания: попытка переворота или что-то другое?

В минувшие выходные из Иордании пришли новости, крайне редкие для этой страны. Заместитель премьер-министра Иордании заявил, что бывший наследный принц Иордании принц Хамза поддерживает связи с иностранными силами с целью «злонамеренного заговора», чтобы дестабилизировать страну.

В субботу военные заявили, что сделали предупреждение принцу за действия, направленные на «безопасность и стабильность» в королевстве. Принц Хамза, сводный брат короля Абдуллаха II, позже подтвердил, что находится под домашним арестом. Задержаны также несколько высокопоставленных деятелей.

«В ходе расследования было отслежено вмешательство и общение с иностранными сторонами в подходящее время для дестабилизации Иордании», - заявил в воскресенье заместитель премьер-министра Айман Сафади.

По его словам, агентство иностранной разведки связывалось с женой принца Хамзы, чтобы организовать самолет для пары, чтобы покинуть Иорданию.

«Первоначальные расследования показали, что эти действия и передвижения достигли стадии, которая напрямую повлияла на безопасность и стабильность страны, но его величество решил, что лучше всего поговорить напрямую с принцем Хамзой, чтобы разобраться с этим внутри семьи, дабы предотвратить ее использование» - сказал Сафади.

В настоящее время предпринимаются усилия по разрешению кризиса в королевской семье, но принц Хамза не согласен с этим взглядом, добавил он. «Это отход от традиций и ценностей Хашимитской семьи», - сказал Сафади.

Ранее мать Хамзы, королева Нур, вдова покойного короля Иордании, выступила в защиту своего сына. «Молюсь о том, чтобы правда и справедливость восторжествовали для всех невинных жертв этой злой клеветы», - написала она в Twitter. «Да благословит Бог и сохранит их».

Сафади сказал, что службы безопасности попросили передать лиц, причастных к заговору, в суд госбезопасности. По его словам, под арестом находятся 14-16 человек.

Соседи и союзники Иордании выразили солидарность с королем Абдуллахом по поводу мер безопасности в королевстве.

Иордания, важный союзник США, считается одной из самых стабильных стран Ближнего Востока.

Мы будем продолжать следить за ситуацией в Иордании, потому что скорее всего мы услышим еще много интересного в связи с этим заговором.