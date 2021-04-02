Египет требует миллиард долларов компенсации за простой в Суэцком канале

Власти Египта ожидает выплаты более одного миллиарда долларов в качестве компенсации за расходы , понесенные за неделю, в течение которой контейнеровоз «Эвер Гивен» блокировал Суэцкий канал. Об этом, как сообщает Associated Press, заявил глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабиа.

Рабио сказал в телефонном интервью проправительственному телевизионному ток-шоу в среду, что сумма учитывает спасательную операцию, затраты на остановку движения и потерянные транзитные сборы за неделю.

«Это право страны», - сказал Рабиа, не уточнив, кто будет нести ответственность за выплату компенсации. Он добавил, что в прошлом у администрации канала и судовладельцев были хорошие отношения.

Огромный грузовой корабль в настоящее время находится в одном из озер канала, а власти и хозяева судна заявляют, что расследование продолжается.

В четверг технический менеджер корабля Bernard Schulte Shipmanagement сообщил Associated Press по электронной почте, что экипаж корабля сотрудничал с властями в расследовании причин, по которым судно село на мель. Они сказали, что следователям Управления Суэцкого канала был предоставлен доступ к регистратору данных рейса, также известному как «черный ящик» судна.

Усама Рабиа добавил, что, если сумма компенсации будет согласована, то контейнеровоз «Эвер Гивен», который сейчас находится в одном из озер канала, сможет без проблем продолжить движение. Если же дело дойдет до суда, то «Эвер Гивен» и его груз стоимостью 3,5 миллиарда долларов не смогут покинуть Египет.

Судебный процесс может быть сложным, поскольку судно принадлежит японской фирме, эксплуатируется тайваньским грузоотправителем и ходит под флагом Панамы.

Сообщается, что на борту судна во время инцидента находились два египетских лоцмана. Именно они вели корабль, но все же главная ответственность в любом случае будет на капитане.

В понедельник флотилия буксиров, которым помогали приливы, вырвала нос «Эвер Гивен» из песчаного берега канала, в котором он прочно застрял.

«Эвер Гивен» врезался в берег однополосного участка канала примерно в 6 километрах к северу от южного входа, недалеко от города Суэц. Это вынудило некоторые корабли пойти по длинному альтернативному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки - обходной путь протяженностью 5000 километров, который обходится судам в сотни тысяч долларов топлива и других расходов. Остальные ждали на месте, пока блокировка закончится.

Беспрецедентное закрытие, которое вызвало опасения по поводу продолжительных задержек, нехватки товаров и роста затрат для потребителей, добавило нагрузки на судоходную отрасль, которая и так находится в кризисе из-за пандемии коронавируса.