В Турции отмечено самое высокое число заболевших с начала пандемии

В Турции зарегистрировано 40 806 новых случаев коронавируса за последние 24 часа, что является самым высоким показателем с начала пандемии в прошлом году.

Число случаев резко возросло после того, как правительство ослабило меры по сдерживанию пандемии по всей стране в начале марта.

Общее количество заболевших составляет более 3,3 миллиона. Последнее ежедневное число погибших составило 176, в результате чего общее число умерших достигло 31 713 человек.

В понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении мер, включая возвращение полных общенациональных локдаунов в выходные дни в священный для мусульман месяц Рамадан, который начинается 13 апреля.

Подавляющее большинство из 81 провинции страны относятся к «красной» зоне или зоне «очень высокого риска», включая культурный и экономический центр Стамбул и столицу Анкару.

Коллективные ифтары и сухуры во время Рамадана запрещены уже второй год подряд.

Комендантский час по выходным будет введен в зонах «повышенного риска». Ежедневный ночной комендантский час с 21:00 до 5:00, остался в силе.

Рестораны и кафе по всей стране смогут работать на 50 процентов и будут закрыты во время Рамадана.

14 января началась общенациональная кампания по вакцинации китайской вакциной Sinovac. С тех пор было введено более 15 миллионов доз.