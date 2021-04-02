Киллеру, напавшему на блогера Тумсо Абдурахманова, увеличили срок

Руслан Мамаев, напавший на оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, получил дополнительные 2 года к своему сроку. Теперь он будет сидеть не 10 лет, а 12, как решил шведский суд. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Зато его сообщнице апелляционный суд наоборот сократил срок. Источник Кавказ.Реалий, близкий к одной из сторон процесса, сообщает, что Эльмире Шапиаевой изменили статью в приговоре с "Пособничества в покушении на убийство" на более мягкую - "Пособничество к нападению при отягчающих обстоятельствах". В связи с этим суд сократил ей срок с восьми до полутора лет.

Если суд первой инстанции признал, что за покушением на Абдурахманова стоит сила со значительными ресурсами – это, хоть и не напрямую, но указывало на связь с чеченскими властями, то сейчас это решение отменено.

Напомним, что нападение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале прошлого года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию.