США подтвердили, что Израиль - оккупант

Администрация президента США Джо Байдена заявила в среду, что контроль Израиля над Западным берегом действительно является «оккупацией», прояснив свою позицию после публикации отчета, в котором, казалось, преуменьшается значение этого термина и используется язык, используемый правительством Дональда Трампа.

В ежегодном отчете Госдепартамента о правах человека «действительно используется термин« оккупация »в контексте текущего статуса Западного берега», - сказал репортерам официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Это давняя позиция предыдущих администраций обеих сторон на протяжении многих десятилетий», - сказал он.

Но при решительно произраильском Трампе в ежегодном отчете о правах человека раздел «Израиль и оккупированные территории» был переименован в «Израиль, Западный берег и Газа».

Первый из отчетов, выпущенных при Байдене, который был выпущен во вторник, содержал ту же формулировку, но заявлял, что формулировка не предназначена для выражения какой-либо позиции.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента по правам человека Лиза Петерсон сказала, что в отчете обычно используются географические названия и что «Израиль, Западный берег и Газа» было проще и понятнее для читателей.

Госсекретарь Трампа Майк Помпео сломал прошлый прецедент, посетив еврейское поселение на Западном берегу, и сказал, что он не согласен с широким международным консенсусом о том, что такое строительство является незаконным, и Трамп дал понять, что Израиль должен иметь право аннексировать палестинские земли.

Трамп также признал Иерусалим столицей Израиля, а также аннексию Израилем Голанских высот у Сирии.

Израиль ушел из сектора Газа в 2005 году, но сохраняет контроль над многолюдным воздушным пространством и границами территории, управляемой ХАМАС.

Госсекретарь Энтони Блинкен указал, что Соединенные Штаты не будут отменять решения Трампа по Иерусалиму, но также будут делать больше для создания независимого палестинского государства.