Хуситы объявили об атаке на Эр-Рияд

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что в четверг они нанесли удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду с помощью четырех вооруженных беспилотников, что стало последним сообщением об атаке в рамках их усиленной трансграничной кампании против королевства.

Саудовская Аравия не подтвердила нападение, которое, по словам спикера хуситов Яхьи Сари, было направлено на «чувствительные и важные объекты» в Эр-Рияде.

«Наши операции продолжатся до тех пор, пока продолжаются агрессия и осада», - написал в четверг Сари в Твиттере, добавив: «Назначенная цель поражена с высокой точностью».

В последние месяцы хуситы почти еженедельно совершают нападения на Саудовскую Аравию, которая с 2015 года возглавляет военную коалицию в Йемене, борющуюся за восстановление международно признанного правительства. Связанная с Ираном группа повстанцев запускает заряженные взрывчаткой беспилотники и ракеты по ряду саудовских военных объектов, нефтяных объектов и гражданских объектов, большинство из которых обычно перехватываются средствами ПВО королевства.

Также в четверг саудовское государственное телевидение Al-Ekhbariya TV сообщило, что коалиция уничтожила баллистическую ракету хуситов, нацеленную на провинцию Мариб, а также ее стартовую площадку.

Хуситы, контролирующие столицу Сана и большую часть северного Йемена, возобновили наступление на богатый нефтью Мариб, последний оплот правительства Йемена на севере. В прошлом месяце хуситы отклонили поддержанное США предложение Саудовской Аравии о прекращении огня на том основании, что оно недостаточно для снятия блокады, введенной Саудовской Аравией в отношении некоторых частей Йемена.

Администрация США, которая в феврале прекратила поддержку коалиции под руководством Саудовской Аравии, настаивает на политическом решении, чтобы положить конец войне. Во время своей последней поездки в регион специальный посланник США в Йемене Тимоти Лендеркинг встретился с высокопоставленными лидерами Омана, Саудовской Аравии и Йемена, а также со своим коллегой из ООН Мартином Гриффитсом.

Шестилетний конфликт между хуситами и саудовскойц коалицией привел к тому, что Организация Объединенных Наций считает худшим гуманитарным кризисом в мире. По оценкам ООН, почти 2,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет в Йемене, вероятно, столкнутся с острым недоеданием в 2021 году.