В Ливии в качества жеста доброй воли освободили более сотни пленных хафтаровцев

В западной Ливии в среду освободили более 100 пленных, захваченных в плен во время боев с мятежным генералом Халифой Хафтаром, в знак примирения после недавних соглашений, заявили официальные лица.

Боевики были освобождены в прибрежном городе Завия в ходе телевизионной церемонии, на которой присутствовали высокопоставленные должностные лица недавно назначенного переходного правительства. Они сражались за 107-ю бригаду под командованием Хафтара.

Мохаммад Юнес Менфи, глава президентского совета, назвал этот событие «значительным шагом» к инициативе национального примирения, выдвинутой советом после многих лет ожесточенной борьбы между международно признанным правительством и силами Хафтара.

Освобожденные боевики были одеты в традиционные белые одеяния. Церемония прошла на футбольном стадионе, прежде чем они воссоединились со своими семьями.

Муса аль-Кони, заместитель главы президентского совета, призвал к освобождению всех военнопленных Ливии.

В своем выступлении Абдуллах аль-Лафи, вице-президент нового президентского совета страны, приветствовал этот шаг и призвал к дальнейшему примирению и восстановлению.

«Мы не должны передавать нашим детям ненависть и горечь», - сказал он.

После чтения Корана и исполнения государственного гимна заключенные были освобождены и воссоединились со своими семьями под громкие улюлюканья.

Миссия ООН в Ливии (МООНПЛ) приветствовала освобождение боевиков и «усилия правительства национального единства».

Миссия написала в Твиттере, что «надеется, что эта инициатива станет началом национального примирения», и призвала «освободить всех задержанных до начала священного месяца Рамадан» через две недели.

Премьер-министр Абдуль-Хамид Дбейба написал в Твиттере, что «будущее и развитие Ливии связаны с ее способностью залечивать свои раны посредством национального примирения».

Впрочем, не факт, что можно все забыть. Остается также непростой вопрос о преступлениях, совершенных во время войны.

Human Rights Watch заявила, что более 300 человек были похищены или объявлены пропавшими без вести в Тархуне, которую силы Хафтара использовали в качестве основного плацдарма для наступления на Триполи.

Позднее массовые захоронения были обнаружены в городе, которым руководило местное ополчение Аль-Кани.

Исследователь HRW по Ливии Ханан Салах написала в среду в Твиттере, что «никто еще не привлечен к ответственности за преступления, связанные с похищениями, исчезновениями, пытками и незаконным убийством множества людей» в Тархуне.