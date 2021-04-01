ЕСПЧ: Россия обязана выплатить 120 000 евро отцу убитых братьев Гасангусеновых

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 120 тысяч евро (более 10 миллионов рублей) отцу убитых в Дагестане братьев-пастухов Гасангусеновых, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Напомним, что братьев застрелили в 2016 году, силовики отрапортовали о ликвидации террористов, однако родственники погибших через суд добились их полной реабилитации, а сейчас требуют наказать тех, кто совершил убийство.

Из постановления ЕСПЧ по делу следует, что российские власти нарушили в отношении братьев статью о праве на жизнь. Помимо выплаты компенсации, суд в Страсбурге обязал Россию предоставить родным убитых доступ ко всем материалам уголовного дела.

"Европейский суд указал: то, что братья оказались в лесу с оружием и боевыми патронами – это, очевидно, фальсификация. Напомню, что количество пулевых ранений не соответствует количеству пулевых отверстий на одежде", – заявил в комментарии для "Новой газеты" Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал»*.

Мы неоднократно уже сообщали о том, что отец убитых братьев-чабанов Муртазали Гасангусенов регулярно проводит в Махачкале серии одиночных пикетов с требованием эффективного расследования убийства сыновей и наказания виновных в их смерти.

В конце прошлого года он встретился с новым главой Дагестана Сергеем Меликовым. Тот пообещал сделать "всё возможное", чтобы ответственные за убийство братьев-пастухов были наказаны.

* - в РФ признан иностранным агентом