В Нигере предотвращена попытка военного переворота

Силы безопасности Нигера предотвратили попытку военного переворота в президентском дворце этой западноафриканской страны рано утром в среду, всего за два дня до вступления в должность новоизбранного президента.

Представитель правительства заявил, что нападение военного подразделения на президентский дворец Нигера было попыткой государственного переворота, добавив, что несколько человек были арестованы, а другие находятся в розыске.

«Правительство осуждает этот трусливый и регрессивный акт, направленный на то, чтобы поставить под угрозу демократию и верховенство закона, которым наша страна решительно привержена», - заявил Абдурахаман Закария на пресс-конференции.

Нападавшие с близлежащей авиабазы сбежали после того, как президентская охрана встретила их атаку сильным артиллерийским огнем и стрельбой из стрелкового оружия, сообщают источники в службах безопасности.

Закария сказал, что ситуация в западноафриканском государстве теперь под контролем.

Вчера рано утром возле офиса президента Нигера в столице Ниамее была слышна сильная стрельба, что вызвало опасения по поводу дальнейшей нестабильности всего за два дня до того, как избранный президент Мохамед Базум должен быть приведен к присяге.

Источник, который говорил с информационным агентством AFP на условиях анонимности, подтвердил, что аресты были произведены «среди нескольких военнослужащих, стоящих за этой попыткой государственного переворота».

«Президентская гвардия в ответ не позволила этой группе солдат приблизиться к президентскому дворцу», - сказал источник.

После победы Базума во втором туре президентских выборов в феврале в стране участились нападения вооруженных групп и политическая напряженность. Бывший президент Махаман Усман, проигравший во втором туре, отверг результаты, заявив о мошенничестве.

В среду в некоторых районах столицы сторонники Усмана вышли на улицы для проведения запланированной акции протеста и столкнулись с полицией, которая применила слезоточивый газ для их разгона, по словам свидетелей, которые также заявили, что дороги за городом были закрыты.

Избрание Базума - первая демократическая передача власти в государстве, которое пережило четыре военных переворота с момента обретения независимости от Франции в 1960 году, в том числе тот, что свергнул Усмана в 1996 году.

На прошлой неделе верховный суд Нигера подтвердил победу Базума во втором туре президентских выборов, позволив 2 апреля привести к присяге кандидата от правящей партии. Инаугурация Базума в пятницу станет первой передачей власти в западноафриканской стране от одного демократически избранного лидера к другому.

Базум, бывший министр внутренних дел, был предпочтительным преемником и правой рукой уходящего президента Махамаду Иссуфу, который ушел в отставку после двух пятилетних сроков.

Нигер, одна из беднейших стран мира, в своей истории пережил множество переворотов, последний из которых был путчем в феврале 2010 года, в результате которого был свергнут тогдашний президент Мамаду Танджа.