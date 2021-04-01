Палестинцы хотят президентом Марвана Баргути

По данным Палестинского центра политических и опросных исследований, заключенный в тюрьму лидер ФАТХ Марван Баргути, как ожидается, получит наибольшее количество голосов, если будет баллотироваться на пост президента Палестины.

Халил Шикаки, ​​директор исследовательского центра, сказал, что в ходе опроса участникам предлагалось выбрать предпочтительного кандидата в президенты на выборах, и Баргути занял первое место с 22 процентами.

Следующим по популярности кандидатом стал лидер ХАМАС Исмаил Хания, набравший 14 процентов, а нынешний президент Махмуд Аббас находится ниже в списке с 9 процентами. Последним в очереди был свергнутый лидер Мохаммед Дахлан, набравший всего семь процентов.

Должностные лица Палестинской администрации заявляют, что Дахлану запрещено баллотироваться в качестве кандидата на выборах из-за того, что он был осужден палестинским судом в 2014 году.

Согласно опросу, в сценарии, когда Баргути возглавляет независимый избирательный список, а у ФАТХ и ХАМАС есть свои кандидаты, ожидается, что явка на выборах в законодательные органы составит около 79 процентов.

Шикаки подчеркнул, что Баргути выиграет президентские выборы, если и ФАТХ, и ХАМАС вместе не выступят против него.

Однако во вторник ХАМАС обнародовал свой список кандидатов «Иерусалим - наше обещание» на предстоящих выборах, положив конец слухам о том, что будет сформирован совместный список с ФАТХ.

Пока неясно, будет ли сам Баргути баллотироваться на президентских выборах 31 мая, но различные опросы общественного мнения показывают, что он решительно побеждает своего соперника Махмуда Аббаса.

В последние месяцы ФАТХ пытался заманить революционно настроенного Баргути обратно в ядро ​​партии.

В феврале министр по гражданским вопросам Палестинской автономии Хуссен аль-Шейх посетил заключенного в тюрьму лидера, пытаясь убедить его не бросать вызов Аббасу на президентских или парламентских выборах.

Высокопоставленные официальные лица ФАТХ пригрозили изгнать любого члена фракции, фигурирующего в отдельном списке, включая племянника Ясира Арафата Насера ​​аль-Кудву. Вряд ли такое случится с Баргути, который пользуется статусом героя среди палестинской общественности.

Сообщается, что Баргути и Аль-Кудва будут баллотироваться на выборах в законодательные органы по объединенному списку.

Палестинские фракции должны были до полуночи среды представить свои списки кандидатов в Палестинский законодательный совет, состоящий из 132 членов.

Официальные лица избирательной комиссии заявили, что по состоянию на понедельник списки подали 15 фракций. Пять одобрены, остальные находятся на рассмотрении.

Утвержденные списки будут обнародованы 6 апреля, а агитационный период продлится с 30 апреля по 20 мая.

Этим летом в Палестине впервые за 15 лет пройдут выборы. Выборы в законодательные органы состоятся 22 мая, а президентские выборы - 31 июля.

Напомним, что Марван Баргути это один из главных лидеров первой интифады 1987 года, после которой он был выслан в Иорданию. Баргути вернулся в Палестину после подписания соглашения Осло в 1994 году. Два года спустя он был избран членом Законодательного совета Палестины. Именно во время Второй интифады Баргути стал популярной фигурой сопротивления и лидером военного крыла ФАТХ. Он находится в израильской тюрьме с 2002 года по нескольким обвинениям в нападениях на израильтян.

Перспектива проигрыша Аббаса и опасения за внутреннее единство ФАТХ вынудили некоторых лидеров ФАТХ отговорить Баргути от участия в выборах в 2004 и 2005 годах. В 2005 году он ненадолго организовал отколовшуюся партию (Аль-Мустакбаль), но вскоре по тем же причинам вернулся в список ФАТХ.

Сегодня лидеры ФАТХ кажутся непреклонными в том, чтобы сплотить партию и разрешить внутренние разногласия, чтобы, по крайней мере, избежать другого сценария 2006 года, когда ХАМАС одержал безоговорочную победу на парламентских выборах.

Независимо от того, подтвердятся ли новости о намерении Баргути баллотироваться в президенты, его потенциальная кандидатура вызывает вопросы не только о материально-технических и политических проблемах, но и о типе президентства, которое может возглавить Баргути.

Баргути приговорен к пяти пожизненным заключениям и сидит в израильской тюрьме с 2002 года, поэтому неясно, насколько вообще реально для него быть президентом. Его близкий союзник и высокопоставленный член ФАТХ Хатем Абдуль-Кадир говорит, что если Баргути победит в тюрьме, велика вероятность того, что Израиль будет вынужден освободить его, или, по крайней мере, может быть выбран заместитель, который будет исполнять обязанности до его освобождения.

Многие наблюдатели отмечают, что такое предпочтение Баргути больше похоже на демонстрацию неповиновения палестинцев, и даже на попытку создать «палестинского Манделу», чем на реальную попытку выбрать главу Палестину. Свобода Баргути больше зависит от обмена пленными с Израилем, и это играет на руку ХАМАС, у которого в Газе находятся пленные израильские солдаты. Другой вариант - всеобъемлющий «мирный договор», который сейчас кажется маловероятным.

В отличие от мягкого и сверхосторожного Аббаса, Баргути считается пережитком классического арафатизма, революционным романтиком. Тот факт, что палестинцы предпочли бы выбрать именно такого президента говорит сегодня о многих вещах — от угасающих надежд на государственность до всеобщего чувства покинутости арабским миром.