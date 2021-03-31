У Фаузии Байрамовой прошел обыск

Вчера, 30 марта, в Набережных Челнах прошел обыск у писательницы и общественного деятеля Фаузии Байрамовой. Постановление об обыске, выданное судом Советского района, ей вручили в отделе по противодействию экстремизму в отделении полиции. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со слов самой Байрамовой.

Обыск связан с уголовным делом, которое было открыто 5 июня 2020 года. Cогласно представленным документам, расследование продлится до 5 апреля. Сама Байрамова считает, что обыски и расследование связаны с Днем памяти в 2019 году, когда нескольких активистов и общественных деятелей обвинили в "нарушении закона во время мероприятия".

Несколько участников Дня памяти, проведенного в 2019 году, уже были привлечены к ответственности: Айрату Шакирову назначили 40 часов обязательных работ за то, что он прочитал суры из Корана; Галишан Нуриахмет был оштрафован на 5 тысяч рублей, Фаузия Байрамова — на 10 тысяч рублей.

Уголовное дело расследуется по 282 "экстремистской" статье УК РФ, сообщила Байрамова.

В 2014 году Фаузия Байрамова снова была осуждена на 1 год условно по статье 282 за размещенные в интернете публикации и обращения.