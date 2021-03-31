Палестинцы отметили 45-й День земли: протестами и посадкой оливковых деревьев

Во вторник израильские силы применили слезоточивый газ по протестующим на севере Западного берега, в то время как многие палестинцы отмечали 45-ю годовщину Дня земли.

Протестующие в городе Себастия, недалеко от города Наблус на Западном берегу, испытывали «удушье» после того, как израильские силы применили к ним слезоточивый газ, сообщил мэр Мохаммад Азем.

Палестинские жители и активисты собрались в этом районе, чтобы послать сигнал неповиновения израильским войскам и еврейским поселенцам, которые часто штурмуют археологические раскопки в районе.

30 марта 1976 года правительство Израиля конфисковало 5000 акров палестинской земли в деревнях в Галилее на севере Израиля, что вызвало протест, который перерос в насилие, в результате чего шесть палестинцев погибли и 70 были ранены.

С тех пор этот день отмечается палестинцами каждый год после событий 1976 года.

В приграничной с Израилем деревне Тура, недалеко от города Дженин на севере Запада, местные жители во вторник отметили День земли посадкой оливковых деревьев. Оливковые деревья часто сажают, чтобы показать связь палестинцев с землей.

Тем не менее, как и в прошлом году, большинство палестинцев будут отмечать День земли в своих домах, чтобы остановить распространение коронавируса, который сейчас проходится новой смертоносной волной по оккупированной территории.

В палестинских городах Израиля, ослабившего изоляцию, ожидаются обычные митинги, а израильтяне-палестинцы пройдутся маршем к могилам убитых в День земли.

Внутренние и международные наблюдатели считают, что процесс конфискации Израилем палестинских земель не ослабевает до настоящего времени.

Поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, считающиеся незаконными по международному праву, содержат более 600 000 израильских евреев и продолжают расширяться.

Израильские силы также часто сносят дома палестинцев - в районах от Восточного Иерусалима до Негева - под предлогом отсутствия разрешений. Подача заявки на получение разрешения - это длительный процесс, который часто не дает никаких результатов для палестинцев.