Франция бомбит мирных жителей в Мали - ООН

В результате воздушного налета Франции в январе на свадьбу в центре Мали погибли по меньшей мере 19 мирных жителей, заявили следователи Организации Объединенных Наций, подтвердив рассказы местных жителей и опровергнув версию Франции о том, что пострадали только боевики-повстанцы.

Подразделение по правам человека миссии ООН в Мали (MINUSMA) заявило во вторник, что посетило деревню Бунти, где 3 января произошло нападение, проанализировало спутниковые снимки и опросило более 400 человек, в том числе по крайней мере 115 человек лицом к лицу.

«MINUSMA может подтвердить, что на месте удара проводилось свадебное торжество, на которое собралось около 100 мирных жителей», - говорится в опубликованном во вторник отчете.

В нем также говорится, что 19 человек, в том числе 16 гражданских лиц и трое вооруженных мужчин, присутствовавших на свадьбе, были убиты сразу же в результате воздушного нападения, а еще трое мирных жителей погибли позже от ран.

«Среди них были пятеро вооруженных лиц, предположительно членов Катиба Серма», - говорится в сообщении MINUSMA, имея в виду вооруженную группу, связанную с «Аль-Каидой»*.

Полученные данные представляют собой редкую критику действий французских войск в Мали.

«Группа, пострадавшая от удара, в подавляющем большинстве состояла из гражданских лиц, пользующихся защитой в соответствии с международным гуманитарным правом», - говорится в сообщении.

«Этот удар вызывает серьезные опасения по поводу соблюдения принципов ведения боевых действий».

Местные жители заявили, что в результате воздушного налета пострадало свадебное торжество с участием гражданских лиц. Трое жителей Бунти рассказали правозащитникам из Human Rights Watch, что мужчины собрались отдельно от женщин и детей из-за мусульманского разделения полов.

Они сказали, что свадьба была запланирована более месяца назад, и на нее приехали люди из других городов и деревень, говорится в отчете HRW, опубликованном в январе.

«Внезапно мы услышали шум самолета, и все произошло быстро», - сказал HRW 68-летний мужчина.

«Я услышал мощный взрыв, грохот, а затем еще один взрыв. Я потерял сознание на несколько минут, а когда проснулся, моя нога кровоточила из-за шрапнели, а вокруг меня были раненые и трупы», - сказал он.

Французские военные заявили после нападения, что они убили около 30 боевиков, идентифицированных воздушным наблюдением, и отрицали, что в тот день в Бунти состоялась свадьба. Затем MINUSMA начала расследование этого дела.

Доклад во вторник был опубликован срезу после другого воздушного удара Франции в Мали на прошлой неделе.

Местные власти на севере Мали на прошлой неделе обвинили французских военных в убийстве шести мирных жителей в ходе еще одного авианалета 25 марта. Французы заявляют, что бомбили вооруженных повстанцев, но местные жители утверждают, что убитые были молодыми охотниками.

Франция во вторник попыталась опровергнуть выводы ООН.

Министерство обороны заявило, что оно «последовательно и решительно подтверждает», что 3 января французские вооруженные силы нанесли воздушный удар по «вооруженной террористической группе» недалеко от деревни Бунти.

По их словам, рейд проводился в соответствии с «надежным процессом нацеливания», и что у него были «многочисленные оговорки в отношении методологии, использованной в расследовании ООН».

«Единственными конкретными источниками, на которых основан этот отчет, являются свидетельства местных жителей. Они никогда не транскрибируются, не указываются личности свидетелей и условия, в которых были собраны показания», - говорится в сообщении.

«Поэтому невозможно отличить достоверные источники от ложных показаний возможных сторонников терроризма или лиц, находящихся под влиянием [включая угрозы] со стороны групп джихадистов».

В общем это популярный риторический прием, с помощью которого отрицаются военные преступления. Кто может быть свидетелем? Только местные жители, ведь очевидно, что свадьба в Мали не собрала журналистов и наблюдателей со всего мира. А им нельзя доверять, потому что они могут быть сторонниками плохих парней. С чего бы им быть такими сторонниками, если Франция бомбит свадьбы? Кто может быть свидетелем, что Франция бомбит свадьбы? И так по кругу.

Напомним, что Франция, бывшая колониальная держава, вторглась в Мали в 2013 году, и теперь во всем широком полузасушливом регионе Сахеля дислоцировано около 5100 французских солдат.

* - запрещены в РФ