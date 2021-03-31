Турция пожалуется в ВТО на Саудовскую Аравию из-за бойкота товаров

Турция подаст жалобу по поводу неофициального бойкота в Саудовской Аравии турецких товаров на этой неделе во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Middle East Eye.

Два турецких чиновника сообщили MEE, что Турция официально представит организации свою жалобу на действия Саудовской Аравии.

В официальной повестке дня, опубликованной ВТО, также указано, что Турция планирует обсудить этот вопрос на заседании Совета по торговле товарами , которое состоится 31 марта - 1 апреля. В повестке дня говорится, что Турция попросила рассказать об «ограничительной политике и практике Саудовской Аравии».

Совет по торговле товарами не сможет автоматически разрешить какой-либо официальный спор между двумя странами, чтобы заставить Эр-Рияд выплатить компенсацию, но он может помочь дипломатически обсудить торговые проблемы.

В соответствии с правилами ВТО Турция может подать иск против Саудовской Аравии с целью получения компенсации за зарегистрированные убытки, если она сможет доказать необоснованную тактику Саудовской Аравии против своего бизнеса.

В прошлом году Эр-Рияд активизировал свои усилия по борьбе с экономикой Турции после того, как турецкий суд принял два отдельных обвинительных акта против саудовских чиновников, которые, как утверждается, причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашакджи в Стамбуле в октябре 2018 года.

С октября правительство Саудовской Аравии систематически оказывает давление на местные предприятия, чтобы они не торговали с турецкими компаниями и убирали турецкие товары с их полок.

Официальные двусторонние инициативы Турции и контакты с саудовским руководством с ноября прошлого года не принесли никаких результатов, поскольку Эр-Рияд продолжает отрицать существование какого-либо бойкота.

«Каждый раз, когда мы поднимаем этот вопрос, они приносят некоторые извинения и отрицают, что существует какой-либо бойкот против турецких экспортеров вообще», - сказал MEE высокопоставленный турецкий чиновник.

«Наши неоднократные попытки исправить ситуацию ни к чему не привели. Вот почему мы решили передать его в ВТО ».

Согласно данным, опубликованным Ассамблеей турецких экспортеров (TIM), турецкий экспорт в Саудовскую Аравию упал в феврале на 92 процента, с 290 миллионов долларов до 21 миллиона долларов в годовом исчислении. В январе экспорт Турции также сократился на 92% в годовом исчислении.

Статистика указывает на устойчивое замедление турецкого экспорта с октября. В результате годовой экспорт Турции в Саудовскую Аравию снизился на 24 процента в 2020 году, с 3,1 млрд долларов до 2,3 млрд долларов.

Отношения между двумя региональными центрами власти находятся на низком уровне после убийства саудовского журналиста, которое, по мнению ЦРУ, было заказано самим наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

Ранее в этом месяце представители министерства образования Турции сообщили, что в прошлом году Саудовская Аравия закрыла восемь турецких школ в городах Мекка и Медина.

Однако есть признаки того, что Эр-Рияд ищет способы преодолеть раскол за счет оборонных закупок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в марте, что Саудовская Аравия обратилась с просьбой о покупке турецких беспилотников, которые можно было бы использовать в Йемене.

В прошлом году правительство Саудовской Аравии подписало сделку с местной компанией на поставку беспилотников после получения передачи технологий от турецкой оборонной фирмы Vestel Karayel. Ожидается, что в этом году будет доставлено шесть БПЛА.

Ранее в этом году йеменские хуситы заявили, что они сбили Karayel, о котором ранее не было известно, что он находится на вооружении саудовских вооруженных сил.