В Судане военное правительство страны и лидер крупнейшей повстанческой группировки договорились о создании светского государства.

Ожидается, что генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан, глава переходного Суверенного совета, и Абдель-Азиз аль-Хилу подпишут соответствующее заявление в воскресенье.

Хилу, лидер самой мощной повстанческой группировки в стране — Суданского народно-освободительного движения (северное крыло) — ранее воздерживался от переговоров с переходным правительством Судана, пришедшим к власти в 2019 году.

Лидер повстанцев настаивал на строгом разделении религии и государства, что вызывает споры среди консервативных элементов в стране с мусульманским большинством.

Но теперь Бурхан и Хилу согласились с «беспристрастностью» государства в вопросах религии во время переговоров в столице Южного Судана Джубе в этом месяце.

Они согласились на формирование «гражданского демократического федерального государства в Судане» после окончания переходного периода», в котором «свобода религии, свобода вероисповедания и религиозных обрядов и вероисповедания будет гарантирована всему суданскому народу посредством отделение идентичностей культуры, региона, этноса и религии от государства».

«Ни одна религия не может навязываться никому, и государство не может принимать официальную религию», - говорится в заявлении.

Два лидера также согласились создать объединенную национальную армию после переходного периода, что означает, что боевики повстанцев будут включены в состав суданских вооруженных сил.

По сообщению Sudan Tribune, вскоре Хилу начнет переговоры с правительством Судана о заключении мирного соглашения.

Базирующее в Дарфуре Движения освобождения Судано во главе с Абдель-Вахидом ан-Нуром, в настоящее время является единственной крупной повстанческой группировкой, сопротивляющейся переговорам с переходным правительством.

Практически все повстанческие движения в Судане отстаивают идеи секулярного государства, тем более что основаны появились они как раз в эпоху правления "исламистов". Таким образом, можно сказать, что суданская армия фактически подписывает капитуляцию.