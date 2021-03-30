Убийство Мухаммада Анвара: жизни пакистанцев имеют значение?

На днях социальные сети обошло ужасное видео, на котором две девочки-подростка (13 и 15 лет) убивают таксиста пакистанского происхождения, во время неудачной попытки угнать его машину в Вашингтоне.

66-летний Мухаммад Анвар из Спрингфилда, штат Вирджиния, был убит во вторник днем возле Национального парка в Вашингтоне, говорится в заявлении столичного департамента полиции.

Две девочки в возрасте 13 и 15 лет были обвинены в совершении тяжкого преступления после того, как полиция округа Колумбия сообщила, что их попытка угнать машину закончилась аварией, в результате которой водитель был смертельно ранен.

Анвар работал водителем в Uber Eats, развозил еду в своей машине, которую попытались украсть две преступницы. По словам представителя департамента, внутри Honda Accord возникла борьба, и автомобиль разогнался, врезался в припаркованные автомобили и согнул металлическую стойку, прежде чем повернуться на бок. Анвара выбросило из машины.

Полиция заявила, что подростки сбежали, но были быстро задержаны с помощью находившегося поблизости члена Национальной гвардии. Анвар скончался в больнице.

Члены его семьи заявили, что они «опустошены этим бессмысленным преступлением». Они говорят, что у Анвара трое взрослых детей - двое в США и один в Пакистане - и четверо внуков, также на его родине. У него также осталась жена.

В заявлении говорится, что он иммигрировал в 2014 году, «чтобы построить лучшую жизнь для себя и своей семьи».

Семья описала Анвара как главного кормильца, запустила кампанию GoFundMe, чтобы помочь организовать традиционные исламские похороны в мечети Дар уль-Худа в Спрингфилде.

Семья сообщила, что Анвар был «другом, который всегда улыбался, когда вам это было нужно».

Представитель Uber подтвердила, что Анвар доставлял еду, когда произошел инцидент.

«Мы опустошены этой трагической новостью и всем сердцем переживаем за семью Мухаммада в это трудное время», - говорится в заявлении Uber.

По утверждениям властей, девочкам - юридически слишком юным для вождения - также были предъявлены обвинения в вооруженном угоне автомобиля. Представитель полиции округа Колумбия сказал, что по крайней мере одна из них была вооружена электрошокером, который был обнаружен внутри разбившегося автомобиля.

Власти не раскрывают личности девочек из-за того, что они несовершеннолетние.

Смерть Мухаммада Анвара произошла на фоне волны угонов автомобилей, начавшейся в прошлом году в округе Вашингтон и в пригороде Мэриленда. В феврале власти создали целевую группу по угону автомобилей, объединив ресурсы ФБР с полицией округа Колумбия и округа Монтгомери, чтобы помочь в расследовании дел, пересекающих границы юрисдикции. Полиция округа Колумбия сообщает, что за первые пять недель этого года в округе произошло 46 угонов автомобилей по сравнению с 8 к тому же времени в 2020 году. За весь прошлый год полиция сообщила о 345 угонах автомобилей, что на 143% больше, чем 142, которые произошли в г. 2019. Власти заявляют, что во многих случаях фигурируют несовершеннолетние подозреваемые.

Тем не менее, убийство Анвара не рассматривается просто как рядовой уголовный инцидент. Хотя некоторые акцентируют внимание на том, что смерть Анвара якобы проходит незамеченной основной прессой из-за того, что он иммигрант и мусульманин, гораздо больше возмущения вызывает позиция тех, кто называет себя борцами за социальную справедливость и права меньшинств, к которым вроде бы относится и Мухаммад Анвар.

Девочки-убийцы оказались чернокожими, и многие представители меньшинств, даже те, что выражали полную солидарность с движением Black Lives Matters (“Черные жизни имеют значение”) теперь спрашивают: почему активисты этого движения в лучшем случае молчат, а в худшем и вовсе призывают удалять посты об убийстве Мухаммада Анвара, чтобы «не раздувать проблему». Есть случаи, когда люди, призывающие отказаться от репостов новости, потому что она «поддерживает миф о черных преступниках», в конце концов приходили к выводу, что Анвар «сам виноват», потому что «свою жизнь ценил меньше машины». А черная преступность это акт революционной экспроприации, знаете ли....

С ближневосточными и азиатскими общинами у черных активистов вообще в последнее время явно складывается все не лучшим образом. Недавний массовый расстрел в Боулдере (Колорадо), из-за которого погибли 10 человек, был осуществлен сирийским мигрантом Ахмадом аль-Аливи. Поскольку он выглядит как белый, а сирийцы вообще в расовой категории США считаются белыми, активистам стало удобно описывать массовое убийство как пример «белой агрессии». Ближневосточных мигрантов махом записывали в белых, чтобы повесить на них заодно все плохое, при том что никаких «белых привилегий», естественно, сирийские мигранты не видят.

Впрочем, такие же проблемы у активистов BLM возникли и с азиатскими общинами, которые в последнее время переживают целую волну расизма и насильственных нападений — не в последнюю очередь со стороны чернокожих.

Прогрессивные активисты со всех стороны сейчас пытаются сделать вид, будто они представляют одинаково угнетенные и дискриминируемые сообщества (хотя некоторые угнетеннее других), а все разговоры о расовой принадлежности преступников, если только они не белые, необходимо забыть, чтобы не разрушать «солидарность». Проблема в том, что замалчивание этих разговоров ведет к настоящему расизму и предубеждениям, потому что обычный корейский лавочник в Лос-Анджелесе, пакистанский таксист в Нью-Йорке или арабский рабочий в Мичигане на самом деле не верят в сказки о солидарности всех угнетенных небелых меньшинств в США. И уже никто не убедит их, что Black Lives Matter это что-то иное, кроме «только черные жизни имеют значение».