Армия Мьянмы убила уже сотни протестующих

Десятки людей были убиты силовиками в Мьянме в самый смертоносный день с момента военного переворота в прошлом месяце.

Группа мониторинга Ассоциации помощи политическим заключенным (АППЗ) подтвердила более 90 смертей, в том числе детей.

«Они убивают нас, как птиц или цыплят, даже в наших домах», - заявил агентству Reuters в центральном городе Мингьян житель Ту Я Зау.

«Мы продолжим протестовать, несмотря ни на что».

Массовое убийство произошло, когда протестующие, не обращая внимания на предупреждения, вышли на улицы в ежегодный День вооруженных сил.

АППЗ заявила, что число погибших продолжает расти.

В целом число погибших при подавлении протестов в Мьянме после переворота 1 февраля превысило 400 человек.

Напомним, что армия Мьянмы захватила контроль над страной после выборов, на которых партия гражданского лидера Аунг Сан Су Чжи победила с большим перевесом в голосовании.

Директор базирующейся в Великобритании Бирманской сети по правам человека говорит, что военные показали, что у них «нет ограничений и принципов». «Это резня, это больше не репрессии», - сказал Чжо Вин.

Сообщалось о жестоких репрессиях с применением боевых патронов более чем в 40 населенных пунктах по всей стране. По всей стране дети находятся среди раненых и погибших в самый кровавый день после переворота 1 февраля.

Особенно шокировала случайность убийств. Вооруженные боевым оружием, силовики, похоже, были готовы стрелять в любого, кого увидели на улицах. Наблюдатели отмечают, что жестокость силовиков вышла на другой, совершенно брутальный уровень. Жестокость, на которую они были способны сегодня, находится на другом уровне по сравнению с тем, что мы видели после переворота.

Убийства в Мьянме вызвали международное осуждение. Посольство США заявило, что силы безопасности «убивают безоружных мирных жителей», а делегация ЕС в Мьянме заявила, что 76-й День вооруженных сил «останется запечатленным как день террора и бесчестия». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что он «глубоко шокирован».

Впрочем, шокированы не все. Единственным иностранным представителем на военном параде по случаю Дня вооруженных сил страны оказался заместитель министра обороны России Александр Фомин. А чего бы и нет, подумаешь, военный переворот и сотни убитых.

Как бы то ни было, события в Мьянме ставят жирную точку на всех разговорах, которые были популярны еще года 3 назад, относительно геноцида рохинджа. Мол, да вы что, это исламисты-террористы виноваты, никакого геноцида быть не может. Если армия Мьянмы с такой жестокостью подавляет гражданские протесты в столице и крупнейших городах, когда к ним приковано внимание всего мира, мы может только представить себе, что происходило в мусульманских деревнях Аракана.