Британские мусульмане не позволили показывать карикатуры на Пророка в школе

В Британии растут споры по поводу того, могут ли школы показывать детям скандальные карикатуры на Пророка Мухаммада после того, как учитель в государственной средней школе на севере Англии сделал это, а затем был отстранен от занятий.

Группа британских мусульман устроила митинг протеста у школы в Западном Йоркшире, где проживает большая община мусульман, в пятницу утром, чтобы выразить свое несогласие с демонстрацией учителем оскорбительных карикатур на Пророка Мухаммада во время урока.

По сообщениям местных СМИ, более 30 родителей и родственников мусульманских учеников протестовали против оскорбительных действий в присутствии полиции, в то время как сама школа Бетли предпочла вернуться на онлайн-обучение.

В четверг перед школой собрались десятки людей, которые призвали уволить учителя, который показал ученикам на уроке религиоведения 22 марта карикатуру на Пророка, которая, как полагают, является одной из карикатур, опубликованных французским журналом Charlie Hebdo.

С тех пор школа отстранила учителя, виновного в инциденте.

Директор школы Гэри Киббл «недвусмысленно» извинился за инцидент, добавив, что учитель тоже извинился.

«Мы немедленно прекратили преподавание в этой части курса, и мы пересматриваем, как будем продвигаться вперед при поддержке всех сообществ, представленных в нашей школе», - сказал он.

«Детям важно узнавать о вере и убеждениях, но это нужно делать осторожно».

«Школа Бэтли имеет право признать, что использование таких материалов - которые повсеместно считаются крайне оскорбительными для мусульман - неуместны», - заявил мусульманский совет Великобритании.

«Мы высоко оцениваем быстрые и недвусмысленные действия, предпринятые школой для устранения причиненных им глубоких страданий», - добавила крупнейшая мусульманская зонтичная организация Великобритании.

«Этот случай демонстрирует важность тесного взаимодействия между школами и родителями по вопросам, которые не включены в национальную учебную программа. Консультации следует проводить до всего, что может вызвать у сообществ чувство исключенности и преследования».

С другой стороны, министр жилищного строительства Роберт Дженрик сказал в пятницу утром, что протест перед школой был «неправильным» и что «учителя не должны бояться».

В интервью Sky News Дженрик сказал: «Это не та дорога, по которой мы хотим идти в этой стране, поэтому я настоятельно призываю людей, обеспокоенных этой проблемой, не делать этого».

Дженрик добавил, что сообщения о том, что учитель сейчас скрывается, «очень беспокоят».

Генри Болтон, бывший лидер крайне правой Партии независимости Великобритании (UKIP), написал в Твиттере: «Люди, протестующие перед школой в Бэтли, должны признать, что Великобритания светская. У нас нет законов о богохульстве, нет права не быть оскорбленным, и они не имеют права требовать иного. Возмутительна не карикатура, а то, что учителю нужна защита».

В 2019 году родители-мусульмане также устроили акции протеста в начальной школе в центре Бирмингема после того, как в ней прошли уроки, посвященные однополым отношениям и проблемам трансгендеров.

Мы со своей стороны поздравляем мусульман Британии с тем, что им удалось достаточно быстро прекратить эту позорную практику и поднять сам вопрос, чтобы не допустить ее в дальнейшем. С другой стороны, в очередной раз нельзя не отметить здравомыслие и большую адекватность британского общества по сравнению с фанатично-секулярным обществом Франции.