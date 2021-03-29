Мусульмане Бангладеша протестуют против визита Нарендры Моди. Есть погибшие и раненые.

В Бангладеш проходят жесткие столкновения между полицией и протестующими против визита премьер-министра Индии и лидера индуистских националистов Наренды Моди. Количество погибших в воскресенье выросло до 13 человек.

Протестующие - в основном члены движения «Хефазат-и-Ислам» - были возмущены визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди, приуроченным к празднования 50-летия независимости Бангладеш. Его обвиняют в разжигании насилия против мусульман в Индии.

Пять человек погибли в пятницу и еще шесть на следующий день после того, как полиция обстреляла демонстрантов в нескольких основных районах страны.

Двое других - 19-летний и 23-летний - погибли в восточном районе Брахманбарии после того, как в воскресенье офицеры открыли огонь в ходе столкновений в сельском городке Сараил, сообщил агентству AFP представитель полиции.

«Они (протестующие) штурмовали участок дорожной полиции, подожгли его и ранили не менее 35 полицейских. Полиция открыла огонь в порядке самообороны», - сообщил агентству AFP пресс-секретарь. Он не сказал, были ли они застрелены полицией.

Он сказал, что около 3000 протестующих, в основном сторонники «Хефазат-и-Ислам», перекрыли шоссе и забрасывали силовиков кирпичами и камнями.

Министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан призвал прекратить протесты.

«Наши силы безопасности терпеливо наблюдают за этим», - сказал Хан журналистам в воскресенье. «Мы думаем, что если это не будет остановлено, мы примем необходимые меры».

Во время другой акции протеста в Нараянгандже недалеко от столицы Дакки в воскресенье протестующие скандировали «действие, действие, прямое действие», блокируя главную автомагистраль, соединяющую Дакку с портовым городом Читтагонг.

Сотни демонстрантов жгли на дорогах мебель и покрышки, скандировали лозунги против Моди и призвали власти расследовать предыдущие расстрелы протестующих.

Полиция применила слезоточивый газ и пули с резиновым покрытием после того, как протестующие забаррикадировали участки шоссе. Представитель полиции сообщил AFP, что с тех пор они сошли с дороги.

Крупнейшая бенгальская ежедневная газета страны Prothom Alo сообщила, что по меньшей мере 15 человек получили ранения в ходе столкновений в Нараянгандже.

Крупнейшая англоязычная газета Бангладеш Daily Star сообщила, что по меньшей мере 10 человек были ранены, когда протестующие напали на поезд, перевозивший пассажиров из Дакки в Читтагонг.

Представитель «Хефазат-и-Ислам» Джакария Номан Фойези сообщил AFP, что тысячи его сторонников присоединились к демонстрациям его штаб-квартире в Хатхазари около Читтагонга.

Местные СМИ также сообщили о столкновениях между сторонними «Хефазат-и-Ислам» и полицией в нескольких городах.

Протесты также прошли в северо-восточном городе Силхет и в Босиле, пригороде Дакки, но, как сообщают местные СМИ, сообщений о насилии не поступало.