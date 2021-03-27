Похищеного в Украине узбека приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы

45-летнего Алишера Хайдарова, похищенного сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве и переданного сотрудникам узбекской Службы государственной безопасности (СГБ) на границе с Беларусью, на родине суд приговорил к пяти с половиной годам заключения. Об этом сообщила проживающая в Украине жена Хайдарова Назокат Пулатова. Она отметила, что до сих пор не знает, по каким статьям уголовного кодекса ее муж был признан виновным. По неподтверждённым данным, Хайдарову инкриминировали покушение на конституционный строй, терроризм и распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности. По совокупности статей Хайдаров мог получить до 15 лет заключения. После оглашения приговора председательствующий судья попросил прощения у отца Хайдарова, сообщил один из присутствовавших на заседании.

Ранее СГБ через подконтрольные сайты русскоязычного сегмента распространила видео, на котором Хайдаров признал, что во время проживания в Украине помогал неким узбекам устраиваться на лечение в местные больницы. СГБ считает, что это были участники боевых действий в Сирии.

В 2008 году узбекские спецслужбы возбудили дело против группы мусульман, которые слушали записи выступлений лидера Исламского движения Узбекистана Тахира Юлдаша. Несколько человек были осуждены к различным срокам лишения свободы, а Хайдаров покинул Узбекистан и выехал сначала в Россию, а затем в Украину, где обратился за убежищем. Он дважды получил отказ в миграционной службе. Затем ему удалось получить паспорт гражданина Украины на имя Али Хайдарова. Семья и правозащитники считают, что получить гражданство ему помог сотрудник управления миграционной службы в Николаевской области. По словам жены Хайдарова Назокат Пулатовой, ее мужа шантажировал сотрудник, который помог получить украинский паспорт. После того, как Хайдаров отказался платить из-за отсутствия необходимой суммы, в октябре 2020 года его похитили из такси в Николаеве сотрудники СБУ и с нарушением законной процедуры выдворения передали сотрудникам СГБ на границе с Беларусью.