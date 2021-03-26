Палестинская администрация и ХАМАС создадут «правительство национального единства»

Палестинская администрация и ХАМАС договорились о создании «правительства национального единства», заявил вчера высокопоставленный чиновник.

По словам Джибрила Раджуба, договор основан на «международно признанном политическом документе между ФАТХ и ХАМАС». Он отметил, что документ «прокладывает путь к правительству национального единства после выборов».

Раджуб добавил, что официальные лица ПА «все еще контактируют с администрацией США», и подчеркнул, что они обсуждают «самые важные вопросы», стоящие перед палестинским народом. США, Израиль и их союзники в прошлом ясно давали понять, что не примут палестинскую администрацию, в которую входит ХАМАС.

Более того, Раджуб сказал, что высокопоставленный лидер ФАТХ Марван Баргути не будет «исключен из предстоящих президентских выборов». Баргути содержится в тюрьме Израиля.