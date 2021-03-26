Пожар в лагере беженцев лишил крова 45 000 рохинджа

Власти и волонтеры из гуманитарных агентств на юге Бангладеш восстанавливают убежища для тысяч беженцев рохинджа, которые потеряли свои бамбуковые и пластиковые жилища в результате разрушительного пожара, из-за которого погибли по меньшей мере 15 человек, включая детей.

Тысячи беженцев стали бездомными в результате пожара в понедельник, который пронесся через лагерь Балухали в Ухии в районе Кокс-Базар, где проживает более миллиона беженцев рохинджа из соседней Мьянмы.

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что более 10 000 семей потеряли свои дома. Пожар также уничтожил десятки детских учебных центров, клиник, рынков и центров распределения помощи.

«Потребуется несколько месяцев, чтобы вернуть все на тот уровень, который был до пожара», - сказал Мануэль Маркес Перейра, заместитель главы миссии МОМ в Бангладеш.

По словам официальных лиц, в среду различные агентства по оказанию помощи предоставили строительные материалы, такие как бамбук, веревки, полиэтилен и гофрированные жестяные листы, для восстановления домов.

Но разрушения были повсеместными, и на восстановление того, что было разрушено, может потребоваться много времени.

Также в среду министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан посетил лагеря, чтобы оценить ситуацию. Он сказал, что отдал приказ провести расследование, чтобы выяснить, не возник ли пожар в результате саботажа.

«Я хочу выразить нашу глубочайшую скорбь о людях, пострадавших от пожара», - сказал он репортерам.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявил, что по меньшей мере 400 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Бангладеш предоставил убежище более миллиона рохинджа, подавляющее большинство из которых бежало из Мьянмы в 2017 году в результате масштабных репрессий со стороны вооруженных сил этой страны.

ООН заявила, что репрессии равнозначны геноциду, но Мьянма это обвинение отвергает.