Турция обсуждала с Китаем уйгурский вопрос 25 марта

Турция подняла вопрос об уйгурских мусульманах во время переговоров 25 марта с министром иностранных дел Китая в Анкаре, сказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в то время как сотни уйгуров протестовали против угнетения их соотечественников Китае, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с Чавушоглу, а затем с президентом Тайипом Эрдоганом, когда около 1000 протестующих собрались в Стамбуле, скандируя «Диктатор Китай» и «Остановите геноцид уйгуров, закройте лагеря». Некоторые размахивали сине-белыми флагами движения за независимость Восточного Туркестана.

«Мы здесь, чтобы спросить о наших семьях. Почему мы не можем связаться с нашими семьями? Они живы или мертвы? Где они? Они в лагерях или за их пределами?» - говорил имам Хасан Озтюрк, уйгурский протестующий.

Напомним, что Китай утвердил договор об экстрадиции с Турцией в декабре, и в связи с тем, что соглашение ожидает ратификации парламентом Анкары, активисты из примерно 40 000 уйгуров, проживающих в Турции, активизировали усилия, чтобы привлечь внимание к своему тяжелому положению, проводя регулярные акции протеста в Анкаре и Стамбуле.

Чавушоглу, который отрицал, что соглашение об экстрадиции приведет к отправке уйгуров обратно в Китай, сказал после встречи с Ваном, что он передал «нашу чувствительность и мысли об уйгурских тюрках», добавив, что Анкара и Пекин укрепят сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и передаче вакцин Анкаре.

Беспокойство уйгуров подогревается зависимостью Анкары от Китая в отношении вакцины против COVID-19, которая получила 15 миллионов доз от Sinovac Biotech и заказала еще десятки миллионов. На этой неделе Турция получила 1,4 миллиона доз вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech, первую значительную партию некитайских вакцин.

По оценкам экспертов ООН, не менее миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в центрах содержания под стражей в Синьцзяне на северо-западе Китая. В январе Соединенные Штаты заявили, что Китай совершил «геноцид и преступления против человечности», подавляя уйгуров.

Относительно слов Чавушоглу никаких иллюзий быть не может. Даже если уйгуры как-то упоминались на встрече с китайским министром, это наверняка было сделано так, чтобы Китай ни в коем случае не почувствовал себя обиженным, а значит и реальных подвижек в деле уйгуров это не вызовет никаких. В конце концов мы все помним, что Анкара уже когда-то выражала похожее беспокойство и даже обещала создать комиссию по изучению истинного положения уйгуров в СУАР (как там у нее дела, кстати?).

Радует лишь то, что по крайней мере власти Турции чувствуют себя обязанными что-то сказать в свое оправдание и хотя бы сделать вид, что серьезно переживают за уйгуров. Без всякой иронии, сегодня даже это больше, чем могут позволить себе большинство мусульманских стран.