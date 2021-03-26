Застрявшее в Суэцком канале судно ставит на колени мировую торговлю

Контейнеровоз, блокирующий Суэцкий канал, словно «выброшенный на берег кит», вызвал новые потрясения в мировой торговле, поскольку официальные лица Египта остановили все суда, заходящие в канал, а спасательная компания заявила, что возобновление работы канала может занять недели, сообщает Reuters.

«Эвер Гивен», который следовал из Китая в Нидерланды, имеет длину 400 метров (это примерно как длина четырех футбольных полей), ширину 59 метров и может перевозить более 20 тысяч грузовых контейнеров. Это делает его одним из самых больших контейнеровозов в мире.

Утром 23 марта контейнеровоз, принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель, проходя через Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей в мире, соединяющий Красное и Средиземное моря.

Администрация Суэцкого канала сообщила, что «Эвер Гивен» сел на мель, потеряв управление из-за сильного ветра и песчаной бури. Члены экипажа не пострадали. Судно пытаются сдвинуть с помощью восьми буксиров, но пока безуспешно. Возможно, для этого потребуется разгружать контейнеровоз и удалить большой объем песка вокруг его днища, что займет несколько дней.

«Мы не можем исключить, что это может занять несколько недель, в зависимости от ситуации», - сказал Питер Бердовски, генеральный директор голландской компании Boskalis, которая пытается освободить судно.

Из-за того, что «Эвер Гивен» заблокировал проход по Суэцкому каналу, с двух сторон от контейнеровоза сформировались очереди из судов, ожидающих возможности продолжить движение. Bloomberg сообщал, что в пробке оказались более 100 судов. Администрация канала открыла для них проход по дополнительному руслу, однако пока неизвестно, насколько это уменьшит затор.

Ранее суда уже неоднократно садились на мель, проходя через Суэцкий канал, и блокировали движение по нему. В результате одной из самых длительных задержек в 2004 году проход по каналу был закрыт на три дня.

При этом сейчас канал впервые перекрыло настолько большое судно как «Эвер Гивен», заявил BBC News американский морской историк Сэл Меркольяно.

В 2020 году через Суэцкий канал прошли почти 19 тысяч судов, или в среднем более 50 судов за день. Длительная блокировка канала приведет к тому, что судам придется изменить маршрут, что затянет сроки доставки грузов, приведет к дополнительным транспортным расходам и нехватке свободных контейнеров и контейнеровозов, считают эксперты.