Ситуацию с мусульманином, лишенным гражданства РФ за чтение С. Нурси, КС РФ признал недопустимой

Конституционный суд (КС) вынес определение по жалобе Евгения Кима — человека, который был лишен гражданства РФ из-за судимости по «экстремистской» статье. Сразу после освобождения его задержали под предлогом нарушения миграционного законодательства и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где он находится последние два года. КС признал недопустимым привлечение человека к ответственности за нарушение миграционных правил, если у него не было реальной возможности оформить необходимые документы. Впрочем, дело самого Евгения Кима пересмотрено не будет, поскольку человека без гражданства согласился принять Узбекистан.

“Ъ” неоднократно писал об истории Евгения Кима: этнический кореец, он родился в Узбекской ССР, а после распада Союза жил в Благовещенске. В 2006 году он сменил советское гражданство на российское. А в 2017 году мужчину приговорили к почти четырем годам колонии по обвинению в создании ячейки запрещенного в стране мусульманского объединения «Нурджулар». Правозащитный центр «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр так называемых иностранных агентов) не раз указывал, что «Нурджулар» легален во всем мире, а читатели книг Саида Нурси не занимаются насильственными действиями.

Напомним, что с 2017 года для лиц, принятых в российское гражданство, судимость по «экстремистской» и нескольким другим статьям УК РФ приравнивается к «сообщению заведомо ложных сведений в отношении соблюдать Конституцию и законодательство России». И пока господин Ким отбывал наказание, МВД отменило решение о выдаче ему российского гражданства. В нарушение процедуры ему сообщили об этом за день до освобождения и тогда же изъяли паспорт. Господин Ким вышел на свободу 10 апреля 2019 года. Его сразу задержали и составили протокол об отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП).

"С момента освобождения до задержания не прошло даже пяти минут",— возмущается адвокат сети «Миграция и право» Любовь Татарец, представляющая интересы Евгения Кима.

Суд назначил ему штраф и постановил выдворить из страны. Наказание мотивировалось в том числе тем, что господин Ким «не принял каких-либо мер для узаконения своего пребывания на территории РФ либо выезда с нее». При этом, по словам госпожи Татарец, у мужчины на руках была справка об освобождении, по которой он имел право приобрести билет и самостоятельно убыть за границу. Тем не менее после суда Евгения Кима поместили в хабаровский ЦВСИГ, где он находится по сей день: полиция два года не могла найти страну, готовую принять бывшего советско-российского гражданина.

В ноябре 2020 года правозащитники попросили КС признать неконституционной ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП, поскольку она не дала господину Киму возможности добровольно покинуть РФ или оформить документы, позволяющие остаться. Также они обратили внимание КС на ч. 5 ст. 3.10 (нарушение правил въезда) и ст. 27.19 КоАП (помещение в спецучреждения лиц, подлежащих выдворению). Правозащитники считают, что они дают возможность держать лицо без гражданства в ЦВСИГ «бесцельно и бессрочно».

Ранее Конституционный суд рассматривал схожее дело Ноэ Мсхиладзе и в 2017 году признал «бессрочное и бесцельное» содержание апатридов в ЦВСИГ неконституционным. Тогда суд обязал законодателя «незамедлительно» внести поправки в КоАП, указав сроки и судебную процедуру освобождения таких лиц. Соответствующий законопроект с 2017 года находится на рассмотрении в Госдуме. Он ограничивает пребывание в ЦВСИГ до 90 суток; этот срок может продлеваться судом до двух лет, после чего лицо в любом случае подлежит освобождению. До второго чтения законопроект так и не дошел, поскольку был раскритикован комитетом по госстроительству и законодательству. В определении по делу Евгения Кима суд вновь заявил о необходимости надлежащего судебного контроля за законностью и обоснованностью содержания лиц без гражданства в ЦВСИГ.

Но самое главное — Конституционный суд признал, что незаконно находящимся в России людям нужно дать время, достаточное для «подачи необходимого заявления и принятия по нему компетентным органом соответствующего решения».

«В демократическом правовом государстве каждому, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, должна быть предоставлена возможность уяснить и реально исполнить любые установленные обязанности с соблюдением предусмотренных ограничений, в том числе сроков, не подвергаясь произвольной ответственности за их нарушение»,— говорится в документе. Также Конституционный суд призвал уже сейчас учитывать принятые в феврале поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан», несмотря на то что они вступают в силу только в августе. Они предполагают, что лица без гражданства смогут получить специальное удостоверение для легального нахождения в России, если им некуда выехать.

Во время предварительного изучения жалобы КС сделал запрос в Узбекистан и в феврале 2021 года получил ответ от Главного управления миграции и оформления гражданства МВД республики. В определении говорится, что Узбекистан подтвердил готовность принять Евгения Кима в порядке реадмиссии. Из-за этого дело апатрида не будет пересматриваться. Отметим, что ранее служба судебных приставов также делала запрос в консульство Узбекистана о возможности выдворения туда Евгения Кима. Но тогда власти республики отказались принять апатрида, указав, что он никогда не был их гражданином. Любовь Татарец подчеркивает, что выдворение в Узбекистан — далеко не лучший выход:

"Евгений по национальности кореец, узбекского языка не знает, родных там нет. Его ничего не связывает с этой страной, кроме того что он родился в Узбекской ССР".

Один из авторов жалобы в КС, старший исследователь Института права и публичной политики Алдар Чирнинов считает, что вынесенное определение сможет оказать положительное влияние на правоприменительную практику: «Во-первых, Конституционный суд признал недопустимой ситуацию, когда лицо без гражданства привлекается к административной ответственности лишь за формальное нарушение миграционных правил. Во-вторых, КС смягчил безальтернативность санкции ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП. Так, суды смогут ограничиваться наложением административного штрафа и не подвергать апатрида выдворению. Во внимание должны приниматься гуманитарные соображения, включая семейное положение, другие заслуживающие внимание обстоятельства».

КТО ТАКОЙ ЕВГЕНИЙ (АБДУЛЬДЖАЛИЛЬ) КИМ И КАКОВА ЕГО ИСТОРИЯ?

Евгений Ким готов самостоятельно выехать из России, но ему не дают никакого документа, удостоверяющего личность

Евгений Ким - этнический кореец, принявший Ислам, 5 октября 1974 года рождения, уроженец Каракалпакской АССР, получил паспорт РФ в 2006 году.

19 июня 2017 года его осудили на три с половиной года за якобы создание в Благовещенске ячейки запрещённого в России объединения «Нурджулар» (ч.1 ст.282.2 и ч.1 ст. 282 УК). «Мемориал» признал Евгения политическим заключённым: чтение книг мусульманского проповедника Саида Нурси и встречи с единоверцами не являются преступлением.

Во время следствия, с 27 декабря 2015 года, Кима держали в СИЗО Благовещенска, отбывать наказание его отправили в хабаровскую ИК-3.

За день до освобождения, 9 апреля 2019 года, Евгения уведомили, что ещё 29 января его лишили российского гражданства. Руководство колонии, по всей видимости, также не было уведомлено об этом заранее, потому что 10 апреля выдало ему справку об освобождении с указанием, что он является гражданином РФ.

«До 2006 года у Кима не было никакого иного, кроме советского, гражданства, поэтому он получил гражданство России в упрощённом порядке — решением МВД, — рассказывает член совета Правозащитного центра „Мемориал“ Светлана Ганнушкина. — Согласно части 3 статьи 6 Конституции РФ, гражданин РФ не может быть лишён гражданства или права изменить его. Однако из этого запрета давно уже найден выход. Решение о предоставлении гражданства отменяется на том основании, что человек сообщил о себе заведомо ложные сведения, а именно: получая гражданство, он обещал соблюдать законодательство России, а сам его нарушил, совершив преступление. Это нововведение предполагает, что, получая гражданство, человек заранее планировал попасть в места не столь отдалённые».

После лишения гражданства Ким стал лицом без гражданства (ЛБГ). Куда его должны депортировать, в документах указано не было. Страны, обязанной его принять, не существует.

Кроме того, о лишении гражданства Кима должны были уведомить в течение месяца после принятия решения, а также разъяснить порядок его обжалования, но это сделано не было.

«Приговор Евгения вступил в силу 24 августа 2017 года. А норма, по которой можно лишить гражданства в связи с судимостью, вступила в силу позднее — 1 сентября 2017 года. Обратной силы закон, отягчающий ответственность, не имеет. То есть для лишения гражданства оснований не было», — поясняет адвокат Сети «Миграция и право» ПЦ «Мемориал» Любовь Татарец, представляющая интересы Кима.

Адвокат обжаловала лишение Кима гражданства в Управление по вопросам миграции Свердловской области. Но чиновники ответили, что совершение преступления по статье 282.1 УК является прямым основанием для лишения гражданства. То, что эта норма была принята после того, как Ким получил приговор, они проигнорировали.

Татарец также пыталась отменить решение через суды, но безуспешно.

Из колонии Кима перевели в хабаровский Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), потому что он якобы находился на территории РФ незаконно — у него не было документов, удостоверяющих личность.

В марте 2020 года адвокат Татарец встречалась в Хабаровске с краевым уполномоченным по правам человека Игорем Чесницким, с сотрудниками Управления по вопросам миграции (УВМ) МВД, с консулами Узбекистана и Кореи. Но решения по делу Кима найти не удалось. Республика Корея не может его принять, потому что он, хотя и является этническим корейцем, не проходит под местную программу переселения. В Узбекистан также выехать невозможно — Каракалпакская АССР много лет была частью Узбекской ССР, но Евгений никогда не был гражданином Узбекистана.

Во время телемоста с руководителями дальневосточных отделений по вопросам миграции в декабре 2019 года глава ГУВМ МВД России Валентина Казакова сказала, что Киму должны предоставить разрешение на временное проживание. Но это до сих пор не сделано.

«Евгения готовы принять друзья в Украине и Турции, — рассказывает Любовь Татарец. — Но для выезда ему нужен хоть какой-то документ, удостоверяющий личность. После лишения гражданства ему должны были выдать свидетельство ЛБГ, но УВМ отказывает в этом, так как рассматривают его как гражданина РФ, а не ЛБГ. Мы пытались получить для него хоть какое-то удостоверение личности, но из УВМ нам ответили, что он преступник и в первую очередь нужно думать о безопасности Родины. Ситуация тупиковая — не только для Евгения и его защитника, но и для Службы судебных приставов — недавно она вынесла постановление об окончании исполнения судебного решения о выдворении, потому что выдворить Евгения невозможно. Таким образом, Ким, видимо, осужден на пожизненное пребывание в ЦВСИГ».