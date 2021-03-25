Туркменский диктатор написал песню в честь любимой лошади

Президент Туркменистана вдохновился своей любимой лошадью, родившей жеребенка, и написал песню со своим внуком, чтобы отметить это событие. Об этой «ультраважной» новости, затмившей все другие сообщения в мире, сообщило государственное телевидение.

Стихи, написанные президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, положены на музыку его внука Керимгулы, с которым он ранее записал хит, посвященный Ак Хану (Белому Хану), коню туркменской ахалтекинской породы.

Премьера новой песни под названием «Мой белый город Ашхабад» состоялась в Государственном культурном центре в исполнении «мастеров музыкальной сцены Туркменистана», сообщил государственный телеканал, демонстрируя кадры с мероприятия.

Певцы и танцоры исполнили песню с фотографиями 63-летнего президента на своей любимой лошади на заднем плане.

Как сообщает телеканал, президента «вдохновило рождение жеребенка по кличке Ашхабад от легендарного туркменского скакового коня Ак-хана, которого вывел сам вождь нации».

Президент сказал, что его «воодушевляет» то, что жеребенок родился в год 30-летия независимости Туркменистана и 140-летия основания столицы Ашхабада.

Лидер Туркменистана, одной из самых замкнутых и авторитарных стран в мире, привык праздновать свои многочисленные спортивные и музыкальные таланты, взращивая культ своей личности.

Ахалтекинская лошадь и туркменская овчарка породы алабай были признаны главой государства национальными символами.

В прошлом месяце президент назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова на ключевые политические посты, подтолкнув страну к семейному правлению.