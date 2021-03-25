Турция в прошлом году дала гражданство сотням египетских диссидентов

Правительство Турции решило дать гражданство почти 700 египтянам, живущим в изгнании в прошлом году, после того, как выяснила, что заявители были высококвалифицированными и образованными профессионалами, сообщает Middle East Eye.

Группа египтян под названием «Комитет Египта» встретилась с высокопоставленными турецкими официальными лицами в Анкаре примерно шесть месяцев назад и представила список людей, бежавших из Египта после военного переворота в 2013 году, сообщил MEE египетский источник.

Два турецких источника, знакомых с этим вопросом, сообщили MEE, что Анкара решила удовлетворить их запрос, исходя из их профессиональной квалификации.

«Правительство выдало гражданство, используя для этого свои исключительные полномочия», - сказал один из турецких источников. «Они не связаны с Братьями-мусульманами»*.

Второй турецкий источник сообщил, что тысячи египтян стали гражданами Турции с 2013 года после инвестиций в страну или благодаря своим заслугам.

«Вряд ли это исключение», - сказал источник.

Турция и Египет недавно искали способы наладить свои связи, которые были прерваны после того, как Анкара отказалась признать президента Египта Абдуль-Фаттаха ас-Сиси в качестве законного лидера страны, потому что он пришел к власти в результате путча.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также активно критиковал нарушения прав человека египетской хунтой в отношении лидеров и членов «Братьев-мусульман» в ходе репрессий после переворота.

Ранее в этом месяце, явно пытаясь сблизиться, высокопоставленные турецкие официальные лица, в том числе министр иностранных дел и министр обороны, публично призвали к улучшению отношений. Турция также попросила расположенные в стране египетские оппозиционные каналы смягчить критику правительства Сиси из-за продолжающихся деликатных переговоров между двумя странами.

Однако решение Турции предоставить гражданство египтянам, живущим в изгнании, указывает на то, что Анкара не собирается обсуждать присутствие египтян в стране в рамках какой-либо сделки.

Ясин Актай, советник Эрдогана по делам Ближнего Востока, написал в колонке, опубликованной ранее на этой неделе, что ни египетские изгнанники, ни лидеры «Братьев-мусульман» не участвовали в двусторонних переговорах, которые проходят через соответствующие спецслужбы.

«Люди должны знать, что Турция не отдаст ни одного человека ни одной стране, где применяется смертная казнь и отсутствует справедливая и прозрачная судебная система», - написал он. «Более того, власти Египта не обращались с такой просьбой во время текущих переговоров, и они не могут ее запросить».

Все источники, опрошенные MEE, опровергли предположения о том, что Турция дает египтянам гражданство из-за текущих переговоров.

Однако бывший турецкий чиновник, хорошо осведомленный о политике Анкары, заявил, что Турция также выдала паспорта активистам ХАМАС, прежде чем пытаться нормализовать отношения с Израилем в прошлом году.

«Правительство могло сделать здесь то же самое, предоставив максимальную защиту некоторым египтянам», - сказал бывший чиновник.

* - запрещены в РФ