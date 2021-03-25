Израильские выборы: решающее слово за исламистами?

Небольшая палестино-израильская партия неожиданно получила решающие места на выборах в Израиле, что потенциально дает ей возможность выбрать следующего премьер-министра Израиля.

Объединенный арабский список (ОАС), также известный под еврейским именем РААМ, похоже, получил всего пять мест в Кнессете из 120 членов, но он может решить, останется ли на своем посту Биньямин Нетаньяху, нынешний премьер-министр Израиля, рекордсмен по длине срока.

Это странное и очень затруднительное положение для Нетаньяху, который пришел к власти, отвергнув всякий компромисс с палестинцами, и использовал расистскую риторику в прошлых кампаниях, чтобы представить арабское меньшинство страны пятой колонной, сочувствующей «террористам».

При подсчете примерно 90 процентов голосов в среду 71-летний Нетаньяху и его естественные союзники, а также блок, выступающий против него, не имеют большинства в 61 место в Кнессете.

Если другая партия не решит перейти на противоположную сторону, каждой из них потребуется поддержка Мансура Аббаса, лидера ОАС, чтобы сформировать правительство и избежать еще одного раунда выборов.

На четвертых за два года выборах в Израиле Нетаньяху искал поддержки арабов с одной стороны, а с другой приложил усилия, чтобы расколоть Объединенный список - альянс арабских партий, который получил рекордные 15 мест на выборах в прошлом году. Перед этим голосованием Аббас вышел из «Объединенного списка» и возглавил отдельную партию.

Кто же такой Мансур Аббас? Аббас, родившийся в 1974 году в небольшом галилейском городке Магхар на севере Израиля, видит себя прежде всего гражданином Израиля - мусульманином-арабом, проживающим в Государстве Израиль.

В прошлом он призывал палестинских граждан Израиля переосмыслить свои политические союзы и быть открытым для еврейских партий, будь то национальные, религиозные или ультраортодоксальные силы, если их политика служит интересам их общины.

Аббас, изучавший стоматологию в Еврейском университете Иерусалима, стал членом Кнессета в сентябре 2019 года в составе Объединенного арабского списка - политического альянса, который представляет палестинских граждан в Израиле, которые составляют 20 процентов населения страны.

В 2007 году он был избран высокопоставленным должностным лицом Исламского движения (южная ветвь), прежде чем стать лидером РААМ, политической группы Исламского движения, для участия в выборах в Израиле. РААМ едва преодолел 3,5-процентный порог на выборах, набрав 149 000 голосов, всего на семь тысяч голосов выше порога.

В январе Аббас вывел РААМ из Объединенного арабского списка, который стал третьим и четвертым по величине политическим блоком в Кнессете с 2015 года. Экзит-полы показывают, что Объединенному арабскому списку нанесен политический удар из-за низкой явки избирателей в палестинских городах. Он получил только шесть мест по сравнению с 15 местами на выборах 2020 года.

В октябре Аббас сделал свой первый шаг навстречу блоку Нетаньяху и партии «Ликуд», которая получила 30 мест в Кнессете, но все еще не имеет большинства для формирования правительства.

Он проголосовал в Кнессете за блокирование парламентского расследования одного из дел о коррупции Нетаньяху. Он с теплотой относится к еврейским ультраортодоксальным партиям, и критиковал израильские левые партии, говоря: «Что мне делать с левыми?...В религиозных вопросах я правый».

Однако в среду Аббас подтвердил, что РААМ «не привязан к какому-либо блоку или кандидату ... Мы не у кого-то в кармане, ни справа, ни слева».

Он говорит, что у него больше общего с консервативными еврейскими ультраортодоксальными партиями, такими как «Шас» и «Объединенный иудаизм Торы», чем с либеральными партиями, такими как «Мерец». «В большинстве случаев арабские партии автоматически становятся левыми, не учитывая ключевые вопросы», - сказал Аббас газете The Jerusalem Post.

«Я говорю, что этот подход ошибочен и что нам нужно переориентироваться на весь израильский политический спектр, а не на одну сторону.

«Мы не в карманах левых или правых. Мы должны действовать в интересах арабского общества, которое выбрало нас», - сказал он.

Он призвал палестинцев в Израиле стремиться к занятию руководящих и высших постов в государственной службе, а также призвал к улучшению жилищных условий, признанию деревень в Негеве, и раскритиковал бездействие израильской полиции в борьбе с преступностью и вооруженными бандами.

Что касается иностранных дел, Аббас поддерживает решение о создании двух государств, и он выступал против соглашений о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, заявив, что сделал это «в знак протеста против отсутствия мирного соглашения с палестинцами».

Он считает, что «если будет реальная договоренность с палестинцами, будут и реальные договоренности с 55 мусульманскими странами».

Тем не менее, в феврале Аббас вызвал скандал после того, как назвал палестинских политических заключенных в израильских тюрьмах «террористами». Палестинская администрация (ПА) осудила эти комментарии, назвав их «позорными и постыдными», защищая палестинских заключенных как «символы чести, героизма и гордости».

В декабре Нетаньяху попытался настаивать на арабо-еврейском партнерстве, чтобы получить голоса в палестинских городах в Израиле.

В следующем месяце Аббас похвалил Нетаньяху, заявив, что у них есть общая основа для диалога, добавив: «Поскольку я хочу мира, а Нетаньяху не хочет войны, мы можем говорить».

На этой неделе Аббас заявил, что его партия «ищет значимого представительства израильских арабов» таким образом, чтобы «повлиять на принятие решений».

Когда его спросили, присоединится ли он к правительству, сформированному Нетаньяху или лидером оппозиции Яиром Лапидом, он сказал: «Кто бы ни обратился к нам, мы будем работать с ними. Я не исключаю такой возможности».

Впрочем, есть также шанс, что 48-летний Нафтали Беннетт, лидер правого крыла, который также остается без альянса, поддержит блок против Нетаньяху. В этом случае он может обойтись и без РААМ, если сохранит поддержку более крупного Арабского списка. Нетаньяху также потенциально может сформировать коалицию без РААМ, если он убедит членов другого блока дезертировать.

Политический аналитик Марван Бишара, считает, что ситуация с Аббасом как возможным «делателем королей» экстраординарна, но нереальна.

«Теоретически все может случиться. Но я не думаю, что в реальной жизни мы увидим крайнего правого Нафтали Беннета сидящего рядом с Аббасом. Конечно, вы не увидите, чтобы сионистская религиозная партия - самая крайняя из самых крайних фундаменталистских еврейских партий - объединилась в одной коалиции с исламистской партией. То, что мы увидим в следующие 45 дней, - это большие маневры», - сказал Бишара.

Есть правда аналитики, которые считают, что не стоит недооценивать стремление Нетаньяху к власти, ради которой мы можем увидеть, как он буквально становится союзником местного филиала Братьев-мусульман*.

Ну и по прежнему реальным остается вариант пятых за последние пару лет выборов в Израиле. Израилю не привыкать.

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