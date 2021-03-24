В Узбекистане начались совместные узбекско-турецкие военные учения

В Узбекистане на полигоне «Термез» недалеко от границы с Афганистаном стартовали военные учения спецподразделений ВС Узбекистана и Турции, сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

Учения продлятся до 27 марта, военные отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую комплексную тактическую полосу, проведут показательные стрельбы и продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях.

Совместные учения проходят в соответствии с соглашением о развитии военного и военно-технического сотрудничества Узбекистана и Турции. Этот документ был подписан в ходе визита министра обороны Турции Хулуси Акара в Ташкент в октябре прошлого года.

«Мы стараемся укреплять отношения во всех сферах — торгово-экономической, социальной, политической и, конечно, сфере военных отношений. Мы добились значительного прогресса», — цитировали СМИ заявление Акара после переговоров со своим узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым.

Отметим, что отношения Турции и Узбекистана всегда были неоднозначными. С одной стороны Анкара после окончания «холодной войны» и распада СССР видела себя «мостом» во взаимоотношениях Запада с центральноазиатскими республиками. Страна активно устанавливала политические, военные и экономические связи со странами региона, рассчитывая создать альянс тюркоязычных стран, и, вероятно, даже возглавить его.

Однако многие проекты в рамках этого сотрудничества так и не смогли реализоваться, а о фундаментальном военном сотрудничестве Турции со странами ЦА речи даже не шло. Турецкая сторона лишь оказывала республикам помощь в переподготовке военных кадров, выделяла финансовые гранты и пыталась наладить сотрудничество в области военной промышленности.

Отношения ухудшились в 1993-м, когда Турция предоставила убежище узбекскому оппозиционеру Мухаммеду Салиху, который противостоял Исламу Каримову на выборах 1991 года.

Несмотря на то, что Салих был вынужден покинуть Турцию из-за давления со стороны Ташкента, узбекское руководство постоянно обвиняло Турцию во вмешательстве во внутренние дела Узбекистана.