ОАЭ может стать посредником в переговорах Судана и Эфиопии

Правительство Судана заявило во вторник, что оно приняла предложение Объединенных Арабских Эмиратов по посредничеству в переговорах с Эфиопией относительно спорной пограничной области и гидроэлектростанции, которую строит Аддис-Абеба.

Напряженность между Хартумом и Аддис-Абебой нарастает из-за региона Аль-Фашака, где эфиопские фермеры давно возделывают плодородные земли, на которые претендует Судан.

Напряженность на границах возникла в очень деликатное время между двумя странами, которые вместе с Египтом ведут безрезультатные переговоры по поводу огромной плотины Великого Эфиопского Возрождения на реке Голубой Нил.

«Переходный кабинет Судана обсудил во вторник инициативу ОАЭ по посредничеству в переговорах между Суданом и Эфиопией по пограничному спору», - сказал AFP официальный представитель правительства Хамза Балул.

По словам Балула, ОАЭ также предложили выступить посредником в длительных переговорах с Эфиопией о плотине.

«Кабинет министров выразил готовность заниматься инициативой (ОАЭ), чтобы служить высшим интересам Судана», - добавил он.

Аль-Фашака, где на протяжении многих лет происходили спорадические столкновения, граничит с неспокойным регионом Эфиопии Тиграй, где в ноябре вспыхнул смертоносный конфликт между федеральными силами Эфиопии и региональными силами Тиграя.

В последние месяцы Судан направил войска в район Аль-Фашака, что Эфиопия осуждает как «вторжение».

Последовала череда смертоносных столкновений, а обе стороны обменялись обвинениями в насилии и территориальных нарушениях.

Между тем, расположенные ниже по течению Хартум и Каир в течение десяти лет настаивали на заключении сделки с Эфиопией, расположенной выше по течению, относительно ее плотины на Ниле, которую они рассматривают как угрозу.

Египет, который использует Нил для обеспечения 97 процентов своих потребностей в пресной воде, считает плотину реальной угрозой, в то время как Судан опасается, что его собственные плотины будут повреждены, если не будет достигнуто соглашение.

В прошлом месяце Хартум предложил посредничество квартета Африканского союза, Европейского союза, Организации Объединенных Наций и Соединенных Штатов. Это предложение приветствовал Каир, но отклонила Аддис-Абеба.

Если же ОАЭ станут все таки посредником в этом споре, то это будет уже второй конфликт после индо-пакистанского, где они участвую в качестве миротворца.