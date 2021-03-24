Франция вновь открывает посольство в Триполи

Франция вновь откроет свое посольство в столице Ливии Триполи в следующий понедельник, чтобы продемонстрировать свою поддержку новому правительству единства этой североафриканской страны, заявил во вторник президент Эммануэль Макрон после встречи с главой временного президентского совета.

Правительство единства Ливии во главе с премьер-министром Абдуль-Хамидом Дбейба приступило к исполнению своих обязанностей 16 марта. Оно представляет две конкурирующие администрации, которые управляли ее восточными и западными регионами, завершив плавную передачу власти после 10 лет насилия и хаоса.

«Мы сделаем все, что в наших силах, для защиты суверенитета и стабильности», - сказал Макрон вместе с Мухаммадом аль-Менфи, главой президентского совета Ливии в Париже.

«В понедельник наше посольство в Триполи вновь откроется, и наш посол вернется на вашу территорию», - сказал он.

Париж закрыл свое посольство после эвакуации около 50 французских и британских граждан, когда в июле 2014 года в Триполи вспыхнули боевые действия. Сейчас посольство находится в соседнем Тунисе, столице Туниса.

Менфи совершил свой первый зарубежный визит с тех пор, как занял свой пост, который был создан в результате процесса при посредничестве ООН.

Премьер-министр Дбейба и временный президентский совет в составе трех членов были выбраны на переговорах под эгидой ООН в феврале.

Новый переходный исполнительный орган появился в результате мирного процесса под эгидой ООН, который был начат в ноябре в Тунисе, а затем завершился в Женеве. Он был ратифицирован парламентом Ливии 10 марта.

«Я хочу здесь показать вам всю мою поддержку и поддержку Франции новым объединенным властям Ливии, которые возникли в результате переходного процесса», - сказал Макрон.

«У нас есть долг перед Ливией и ливийцами за десятилетие беспорядков», - сказал Макрон, добавив, что региональная стабильность была бы невозможна без мира в Ливии.

Макрон резко раскритиковал военное вмешательство Турции в Ливию, отвергая при этом утверждения о том, что Париж тайно поддерживал в конфликте мятежного военчальника Халифу Хафтара.

Международно признанное правительство национального согласия (ПНС), которое управляло западной Ливией, было поддержано Турцией в ее битве против сил Хафтара.

ПНС окончательно разгромило силы Хафтара, которых поддерживали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Франция и Россия, в апреле прошлого года после года в ходе ожесточенных боев.

Макрон настаивал на том, что приоритетом является вывод турецких войск и сирийских ополченцев, а также российских наемников.

Приблизительно 20 000 наемников и иностранных боевиков по-прежнему базируются в стране, присутствие которых Дбейба назвал «ударом в спину». На прошлой неделе Совет Безопасности ООН призвал все иностранные силы уйти «без дальнейших промедлений».