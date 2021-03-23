В ООН обсудят дискриминацию мусульманского меньшинства в Шри-Ланке

Лидеры общин меньшинств в Шри-Ланке призвали членов Совета ООН по правам человека (КПЧ ООН) рассмотреть вопрос о дискриминации, с которой сталкиваются меньшинства в островном государстве, перед ключевым голосованием по вопросу о правах человека.

Предупреждение прозвучало в тот момент, когда высший правозащитный орган ООН готовится к голосованию во вторник по проекту резолюции, в котором выражается «серьезная озабоченность» по поводу «ухудшающейся» ситуации с правами человека в стране.

Правительство Шри-Ланки столкнулось с массивной критикой со стороны правозащитных групп и региональных властей по поводу дискриминации в отношении мусульманского меньшинства.

Из 47 государств, которые намерены принять участие в голосовании в Женеве, в некоторых есть мусульманское большинство населения, включая Пакистан и Бангладеш.

В частности, прошлогоднее решение Шри-Ланки о кремации всех жертв COVID-19 вызвало негативную реакцию: международные правозащитные группы и эксперты ООН по правам человека осудили этот шаг.

Мусульманские группы протестовали против этого решения, которое, по их словам, мешало им следовать похоронным традициям своей исламской веры. Мусульмане составляют около 10 процентов населения Шри-Ланки.

В феврале правительство постановило, что тела умерших от COVID-19 могут быть захоронены.

Это решение приветствовали главы некоторых мусульманских стран, в том числе премьер-министр Пакистана Имран Хан, посетивший Шри-Ланку в прошлом месяце.

Лектор Университета Джафны Махендран Тируваранган сказал, что решение правительства Шри-Ланки разрешить захоронения тел жертв COVID-19 спустя почти год свидетельствует о его «лицемерии».

«Мусульманские страны-члены КПЧ ООН не должны попадаться в эту ловушку», - сказал он, добавив, что дискриминация меньшинств усилилась с тех пор, как новый режим пришел к власти.

Премьер-министр Махинда Раджапакса недавно совершил двухдневный официальный тур по Бангладеш (19-20 марта), где встретился со своей бангладешской коллегой Шейх Хасиной.

В воскресенье Организация исламского сотрудничества в заявлении сообщила, что ее генеральному секретарю д-ру Юсуфу А. аль-Усеймину позвонил президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса и обсудил «положение мусульманской общины и отношения между ОИС и Шри-Ланкой».

«Аль-Усеймин высоко оценил телефонный звонок президента Шри-Ланки и его готовность открыться и обратиться к международным организациям, а также приветствовал решение правительства Шри-Ланки о праве мусульман хоронить своих умерших в соответствии с исламскими обрядами» - сказано в заявлении ОИС.

Хилми Ахамед, вице-президент Совета мусульман Шри-Ланки, сказал, что попытки правительства Шри-Ланки лоббировать поддержку мусульманских стран в преддверии голосования в КПЧ ООН могут быть успешными.

«В конце концов, традиционно исламские страны сами являются крупнейшими нарушителями прав человека в мире», - сказал он.

Между тем правительство Шри-Ланки также столкнулось с критикой со стороны региональных союзников и мусульманских групп после того, как министр общественной безопасности контр-адмирал доктор Сарат Вирасекара заявил в начале этого месяца, что подписал документ кабинета министров, одобряющий запрет на ношение никаба. Он также сказал, что правительство «определенно» запретит одежду, которая закрывает лица мусульманок.

Вскоре после этого министерство иностранных дел страны выступило с заявлением, в котором говорилось, что призыв к запрету ношения никаба был «предложением», основанным на «мерах предосторожности» для обеспечения «национальной безопасности», и что правительству потребуется время, чтобы рассмотреть это предложение.

Министр Вирасекара в интервью Al Jazeera сказал, что он выдвинул предложение о «национальной безопасности» и что оно заключалось в запрете любых маскировочных покрытий для лица.

«Если люди говорят, что группы меньшинств подвергаются дискриминации, это все неправда. Все — сингалы, тамилы и мусульмане - живут как братья и сестры. Около 52 процентов тамилов проживают среди сингальцев. Где здесь дискриминация? »

«Мусульманин или тамил может купить землю где угодно и начать бизнес, но, с другой стороны, сингалец не может поехать в Джафну и поселиться там. Таким образом, существует ощущение дискриминации в отношении большинства», - сказал он, добавив, что большинство обвинений в дискриминации, выдвинутых против правительства, были «выдуманными историями».

Принятие резолюции ООН может открыть дверь для судебного преследования военных и правительственных деятелей за их роль в 37-летней сепаратистской войне, закончившейся в 2009 году.

В январе глава ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Международный уголовный суд расследовать конфликт и потребовала введения санкций против высокопоставленных генералов и других лиц, обвиняемых в военных преступлениях.

Бачелет обвинила Шри-Ланку в невыполнении обещаний по обеспечению справедливости в отношении тысяч мирных жителей, убитых на последних этапах войны.